21 декабря 2023

Суд наказал пермяка, который оплачивал покупки картой умершего инвалида

© Служба новостей «URA.RU»
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Слободской Владимир. Челябинск, закон, тюрьма, подсудимый, правосудие, суд, клетка, руки подсудимого
Пермяк попал под суд из-за денег умершего инвалида (архивное фото) Фото:

Житель поселка Гайны (Пермский край) ухаживал за инвалидом, а после его смерти воспользовался банковской картой покойного, чтобы оплатить покупки. Суд приговорил мужчину к принудительным работам. Об этом говорится в судебных материалах.

«Злоумышленник похоронил инвалида, за которым осуществлял уход. Затем присвоил банковскую карту, куда пенсионный фонд ошибочно перечислил пенсию. Мужчина два месяца тратил деньги с карты, покупая продукты, выпивку, сигареты, а также он приобрел смартфон», — указано в материалах, опубликованных на сайте Гайнского районного суда.

На суде злоумышленник признал вину и раскаялся. Он добавил, что сначала решил просто проверить, есть ли деньги на карте умершего инвалида. Когда сделал покупку в магазине «Монетка», то понял, что средства есть. Затем уже он отметил, что не мог себя остановить, пока деньги не закончились.

Суд приговорил пермяка к одному году шести месяцам лишения свободы. Это наказание было заменено принудительными работами на тот же срок, с удержанием из зарплаты осужденного в доход государства пяти процентов.

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Житель поселка Гайны (Пермский край) ухаживал за инвалидом, а после его смерти воспользовался банковской картой покойного, чтобы оплатить покупки. Суд приговорил мужчину к принудительным работам. Об этом говорится в судебных материалах. «Злоумышленник похоронил инвалида, за которым осуществлял уход. Затем присвоил банковскую карту, куда пенсионный фонд ошибочно перечислил пенсию. Мужчина два месяца тратил деньги с карты, покупая продукты, выпивку, сигареты, а также он приобрел смартфон», — указано в материалах, опубликованных на сайте Гайнского районного суда. На суде злоумышленник признал вину и раскаялся. Он добавил, что сначала решил просто проверить, есть ли деньги на карте умершего инвалида. Когда сделал покупку в магазине «Монетка», то понял, что средства есть. Затем уже он отметил, что не мог себя остановить, пока деньги не закончились. Суд приговорил пермяка к одному году шести месяцам лишения свободы. Это наказание было заменено принудительными работами на тот же срок, с удержанием из зарплаты осужденного в доход государства пяти процентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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