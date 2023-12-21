Суд наказал пермяка, который оплачивал покупки картой умершего инвалида

22 декабря 2023 в 05:14 Размер текста - 17 +

Пермяк попал под суд из-за денег умершего инвалида (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель поселка Гайны (Пермский край) ухаживал за инвалидом, а после его смерти воспользовался банковской картой покойного, чтобы оплатить покупки. Суд приговорил мужчину к принудительным работам. Об этом говорится в судебных материалах. «Злоумышленник похоронил инвалида, за которым осуществлял уход. Затем присвоил банковскую карту, куда пенсионный фонд ошибочно перечислил пенсию. Мужчина два месяца тратил деньги с карты, покупая продукты, выпивку, сигареты, а также он приобрел смартфон», — указано в материалах, опубликованных на сайте Гайнского районного суда. На суде злоумышленник признал вину и раскаялся. Он добавил, что сначала решил просто проверить, есть ли деньги на карте умершего инвалида. Когда сделал покупку в магазине «Монетка», то понял, что средства есть. Затем уже он отметил, что не мог себя остановить, пока деньги не закончились. Суд приговорил пермяка к одному году шести месяцам лишения свободы. Это наказание было заменено принудительными работами на тот же срок, с удержанием из зарплаты осужденного в доход государства пяти процентов.

Житель поселка Гайны (Пермский край) ухаживал за инвалидом, а после его смерти воспользовался банковской картой покойного, чтобы оплатить покупки. Суд приговорил мужчину к принудительным работам. Об этом говорится в судебных материалах. «Злоумышленник похоронил инвалида, за которым осуществлял уход. Затем присвоил банковскую карту, куда пенсионный фонд ошибочно перечислил пенсию. Мужчина два месяца тратил деньги с карты, покупая продукты, выпивку, сигареты, а также он приобрел смартфон», — указано в материалах, опубликованных на сайте Гайнского районного суда. На суде злоумышленник признал вину и раскаялся. Он добавил, что сначала решил просто проверить, есть ли деньги на карте умершего инвалида. Когда сделал покупку в магазине «Монетка», то понял, что средства есть. Затем уже он отметил, что не мог себя остановить, пока деньги не закончились. Суд приговорил пермяка к одному году шести месяцам лишения свободы. Это наказание было заменено принудительными работами на тот же срок, с удержанием из зарплаты осужденного в доход государства пяти процентов.