Суд наказал пермяка, который оплачивал покупки картой умершего инвалида

Житель поселка Гайны (Пермский край) ухаживал за инвалидом, а после его смерти воспользовался банковской картой покойного, чтобы оплатить покупки. Суд приговорил мужчину к принудительным работам. Об этом говорится в судебных материалах.
«Злоумышленник похоронил инвалида, за которым осуществлял уход. Затем присвоил банковскую карту, куда пенсионный фонд ошибочно перечислил пенсию. Мужчина два месяца тратил деньги с карты, покупая продукты, выпивку, сигареты, а также он приобрел смартфон», — указано в материалах, опубликованных на сайте Гайнского районного суда.
На суде злоумышленник признал вину и раскаялся. Он добавил, что сначала решил просто проверить, есть ли деньги на карте умершего инвалида. Когда сделал покупку в магазине «Монетка», то понял, что средства есть. Затем уже он отметил, что не мог себя остановить, пока деньги не закончились.
Суд приговорил пермяка к одному году шести месяцам лишения свободы. Это наказание было заменено принудительными работами на тот же срок, с удержанием из зарплаты осужденного в доход государства пяти процентов.
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