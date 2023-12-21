Ивлеева отказалась комментировать «визит» силовиков на вечеринку в клуб Mutabor

Блогер не прокомментировала приезд полицейских на «голую вечеринку»
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева отказалась комментировать последствия «голой вечеринки» в московском клубе Mutabor. Ранее туда ворвались правоохранительные органы.
«Без комментариев», — заявила Анастасия Ивлеева. Ее слова передают «Известия».
На вечеринку в клубе Москвы, которую устроила Анастасия Ивлеева, ворвались силовики. В тот момент там должна была начаться вторая часть, на которую мог купить билет любой желающий. В заведение на данный момент никого не пускают. Полицейские смотрят камеры видеонаблюдения.
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