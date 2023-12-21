Ивлеева отказалась комментировать «визит» силовиков на вечеринку в клуб Mutabor

22 декабря 2023 в 07:36 Размер текста - 17 +

Блогер не прокомментировала приезд полицейских на «голую вечеринку» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева отказалась комментировать последствия «голой вечеринки» в московском клубе Mutabor. Ранее туда ворвались правоохранительные органы. «Без комментариев», — заявила Анастасия Ивлеева. Ее слова передают «Известия». На вечеринку в клубе Москвы, которую устроила Анастасия Ивлеева, ворвались силовики. В тот момент там должна была начаться вторая часть, на которую мог купить билет любой желающий. В заведение на данный момент никого не пускают. Полицейские смотрят камеры видеонаблюдения.

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева отказалась комментировать последствия «голой вечеринки» в московском клубе Mutabor. Ранее туда ворвались правоохранительные органы. «Без комментариев», — заявила Анастасия Ивлеева. Ее слова передают «Известия». На вечеринку в клубе Москвы, которую устроила Анастасия Ивлеева, ворвались силовики. В тот момент там должна была начаться вторая часть, на которую мог купить билет любой желающий. В заведение на данный момент никого не пускают. Полицейские смотрят камеры видеонаблюдения.