21 декабря 2023

Ивлеева отказалась комментировать «визит» силовиков на вечеринку в клуб Mutabor

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция
Блогер не прокомментировала приезд полицейских на «голую вечеринку» Фото:

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева отказалась комментировать последствия «голой вечеринки» в московском клубе Mutabor. Ранее туда ворвались правоохранительные органы.

«Без комментариев», — заявила Анастасия Ивлеева. Ее слова передают «Известия».

На вечеринку в клубе Москвы, которую устроила Анастасия Ивлеева, ворвались силовики. В тот момент там должна была начаться вторая часть, на которую мог купить билет любой желающий. В заведение на данный момент никого не пускают. Полицейские смотрят камеры видеонаблюдения.

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Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева отказалась комментировать последствия «голой вечеринки» в московском клубе Mutabor. Ранее туда ворвались правоохранительные органы. «Без комментариев», — заявила Анастасия Ивлеева. Ее слова передают «Известия». На вечеринку в клубе Москвы, которую устроила Анастасия Ивлеева, ворвались силовики. В тот момент там должна была начаться вторая часть, на которую мог купить билет любой желающий. В заведение на данный момент никого не пускают. Полицейские смотрят камеры видеонаблюдения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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