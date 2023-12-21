21 декабря 2023

Военные оттачивают стрельбу курганских БМП-3 на полигоне в зоне СВО. Видео

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, бмп, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Экипажи БМП-3 оттачивают навыки вождения и стрельбы на полигоне (архивное фото) Фото:
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Военнослужащие на боевых машинах пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», оттачивают навыки вождения и стрельбы на полигоне в зоне СВО. Об этом сообщается в группе Минобороны РФ в соцсети «ВКонтакте».

«На полигоне в тыловом районе СВО боевые навыки оттачивают экипажи БМП-3. Экипажи совершенствуют вождение бронемашин по пересеченной местности. Большое внимание уделяется огневым тренировкам с применением всех видов вооружения боевых машин с места и на ходу», — сообщает ведомство. Также экипажи отрабатывают взаимодействие с расчетами БПЛА, которые помогают бойцам корректировать точность стрельбы бронемашин.

Ранее URA.RU писало, что героический экипаж, защищавший свои позиции от штурмов ВСУ, получил от «Курганмашзавода» новую БМП-3. За мужество на фронте военных наградили медалями «За отвагу».

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Военнослужащие на боевых машинах пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», оттачивают навыки вождения и стрельбы на полигоне в зоне СВО. Об этом сообщается в группе Минобороны РФ в соцсети «ВКонтакте». «На полигоне в тыловом районе СВО боевые навыки оттачивают экипажи БМП-3. Экипажи совершенствуют вождение бронемашин по пересеченной местности. Большое внимание уделяется огневым тренировкам с применением всех видов вооружения боевых машин с места и на ходу», — сообщает ведомство. Также экипажи отрабатывают взаимодействие с расчетами БПЛА, которые помогают бойцам корректировать точность стрельбы бронемашин. Ранее URA.RU писало, что героический экипаж, защищавший свои позиции от штурмов ВСУ, получил от «Курганмашзавода» новую БМП-3. За мужество на фронте военных наградили медалями «За отвагу».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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