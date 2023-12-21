В зоне проведения спецоперации во время исполнения воинского долга погиб Сергей Коломенский из села Кутопьюган Надымского района (ЯНАО). О гибели земляка сообщила пресс-служба районной администрации.
«При исполнении служебного долга во время спецоперации погиб кутопьюганец Сергей Коломенский. Глава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким Сергея», — сообщает пресс-служба администрации Надымского района в telegram-канале.
Ямалец проходил службу рядовым линейным надсмотрщиком отделения связи мотострелкового полка. Боец геройски выполнял поставленные командованием задачи.
Сергей Коломенский из Надымского района погиб в зоне СВО
Фото: telegram-канал администрации Надымского района — https://t.me/nadym_region/16190
В зоне проведения спецоперации во время исполнения воинского долга погиб Сергей Коломенский из села Кутопьюган Надымского района (ЯНАО). О гибели земляка сообщила пресс-служба районной администрации. «При исполнении служебного долга во время спецоперации погиб кутопьюганец Сергей Коломенский. Глава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким Сергея», — сообщает пресс-служба администрации Надымского района в telegram-канале.
Ямалец проходил службу рядовым линейным надсмотрщиком отделения связи мотострелкового полка. Боец геройски выполнял поставленные командованием задачи.