В зоне СВО погиб боец из ЯНАО. Фото

22 декабря 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Житель Надымского района погиб при исполнении воинского долга Фото: Сергей Русанов © URA.RU В зоне проведения спецоперации во время исполнения воинского долга погиб Сергей Коломенский из села Кутопьюган Надымского района (ЯНАО). О гибели земляка сообщила пресс-служба районной администрации. «При исполнении служебного долга во время спецоперации погиб кутопьюганец Сергей Коломенский. Глава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким Сергея», — сообщает пресс-служба администрации Надымского района в telegram-канале.



Ямалец проходил службу рядовым линейным надсмотрщиком отделения связи мотострелкового полка. Боец геройски выполнял поставленные командованием задачи. Сергей Коломенский из Надымского района погиб в зоне СВО Фото: telegram-канал администрации Надымского района — https://t.me/nadym_region/16190

В зоне проведения спецоперации во время исполнения воинского долга погиб Сергей Коломенский из села Кутопьюган Надымского района (ЯНАО). О гибели земляка сообщила пресс-служба районной администрации. «При исполнении служебного долга во время спецоперации погиб кутопьюганец Сергей Коломенский. Глава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким Сергея», — сообщает пресс-служба администрации Надымского района в telegram-канале. Ямалец проходил службу рядовым линейным надсмотрщиком отделения связи мотострелкового полка. Боец геройски выполнял поставленные командованием задачи.