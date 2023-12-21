21 декабря 2023

В зоне СВО погиб боец из ЯНАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с погибшим в ЛНР контрактником Арсением Бессоновым. Пермь, прощание, погибший в СВО, воинские почести, похороны погибшего в сво
Житель Надымского района погиб при исполнении воинского долга Фото:

В зоне проведения спецоперации во время исполнения воинского долга погиб Сергей Коломенский из села Кутопьюган Надымского района (ЯНАО). О гибели земляка сообщила пресс-служба районной администрации.

«При исполнении служебного долга во время спецоперации погиб кутопьюганец Сергей Коломенский. Глава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким Сергея», — сообщает пресс-служба администрации Надымского района в telegram-канале.

Ямалец проходил службу рядовым линейным надсмотрщиком отделения связи мотострелкового полка. Боец геройски выполнял поставленные командованием задачи.

Сергей Коломенский из Надымского района погиб в зоне СВО
Сергей Коломенский из Надымского района погиб в зоне СВО
Фото:

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В зоне проведения спецоперации во время исполнения воинского долга погиб Сергей Коломенский из села Кутопьюган Надымского района (ЯНАО). О гибели земляка сообщила пресс-служба районной администрации. «При исполнении служебного долга во время спецоперации погиб кутопьюганец Сергей Коломенский. Глава района Дмитрий Жаромских, администрация, жители Надымского района приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким Сергея», — сообщает пресс-служба администрации Надымского района в telegram-канале. Ямалец проходил службу рядовым линейным надсмотрщиком отделения связи мотострелкового полка. Боец геройски выполнял поставленные командованием задачи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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