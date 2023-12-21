21 декабря 2023

Депутат из Узбекистана послал «на х…» Прилепина после его заявления

Депутат Кушербаев послал Прилепина из-за идеи присоединить страну к РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация Новой Евразии. Тюмень, прилепин захар
Кушербаев резко высказался на инициативу Прилепина Фото:

Советник министра экологии Узбекистана Расул Кушербаев резко ответил на слова сопредседателя «Справедливой России» Захара Прилепина. Российский политик предложил присоединить Узбекистан к РФ. В ответ на данную инициативу Кушербаев нецензурно послал сопредседателя. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Господину Прилепину и другим, желающим завоевать Узбекистан, сначала „пошел на х…“ на их родном языке», — заявил Кушербаев. Об этом он написал у себя на канале.

Ранее Прилепин предложил присоединить территории бывшего СССР к РФ, передает Pravda.Ru. В частности, идея заключалась в присоединении Узбекистана. Также МИД Узбекистана вызвал посла России после скандального заявления, пишет «Ридус».

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Советник министра экологии Узбекистана Расул Кушербаев резко ответил на слова сопредседателя «Справедливой России» Захара Прилепина. Российский политик предложил присоединить Узбекистан к РФ. В ответ на данную инициативу Кушербаев нецензурно послал сопредседателя. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Господину Прилепину и другим, желающим завоевать Узбекистан, сначала „пошел на х…“ на их родном языке», — заявил Кушербаев. Об этом он написал у себя на канале. Ранее Прилепин предложил присоединить территории бывшего СССР к РФ, передает Pravda.Ru. В частности, идея заключалась в присоединении Узбекистана. Также МИД Узбекистана вызвал посла России после скандального заявления, пишет «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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