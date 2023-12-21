Депутат из Узбекистана послал «на х…» Прилепина после его заявления

Депутат Кушербаев послал Прилепина из-за идеи присоединить страну к РФ

22 декабря 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Кушербаев резко высказался на инициативу Прилепина Фото: Денис Моргунов © URA.RU Советник министра экологии Узбекистана Расул Кушербаев резко ответил на слова сопредседателя «Справедливой России» Захара Прилепина. Российский политик предложил присоединить Узбекистан к РФ. В ответ на данную инициативу Кушербаев нецензурно послал сопредседателя. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Господину Прилепину и другим, желающим завоевать Узбекистан, сначала „пошел на х…“ на их родном языке», — заявил Кушербаев. Об этом он написал у себя на канале . Ранее Прилепин предложил присоединить территории бывшего СССР к РФ , передает Pravda.Ru. В частности, идея заключалась в присоединении Узбекистана. Также МИД Узбекистана вызвал посла России после скандального заявления, пишет «Ридус».

Советник министра экологии Узбекистана Расул Кушербаев резко ответил на слова сопредседателя «Справедливой России» Захара Прилепина. Российский политик предложил присоединить Узбекистан к РФ. В ответ на данную инициативу Кушербаев нецензурно послал сопредседателя. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Господину Прилепину и другим, желающим завоевать Узбекистан, сначала „пошел на х…“ на их родном языке», — заявил Кушербаев. Об этом он написал у себя на канале. Ранее Прилепин предложил присоединить территории бывшего СССР к РФ, передает Pravda.Ru. В частности, идея заключалась в присоединении Узбекистана. Также МИД Узбекистана вызвал посла России после скандального заявления, пишет «Ридус».