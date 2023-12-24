Экс-замглавы курганского города назвала крупную взятку благотворительной помощью бизнесмена

Осужденная за взятки экс-замглавы Шадринска Туганова получала деньги на лечение

Курганская экс-чиновница брала деньги у подрядчика на лечение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшая заместитель главы города Шадринска (Курганская область) Татьяна Туганова, осужденная за взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями, назвала полученные деньги благотворительной помощью бизнесмена. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда, где рассматривается апелляция по делу.

«Туганова и (директор строительной фирмы-подрядчика Арам) Апресян сообщили, что деньги в размере 269 тысяч рублей не являлись взяткой. Их бывший замглавы Шадринска получила от бизнесмена в качестве помощи», — зачитал материалы дела судья. Деньги бизнесмен якобы переводил Тугановой на лечение.

Подельник бывшей чиновницы подтвердил, что помогал ей и раньше, до получения контракта на строительство очистных сооружений в городе. Так, около 70 тысяч рублей Апресян перевел на счет Тугановой перед ее вылетом в немецкую клинику.

Бывшая чиновница шадринской администрации была признана виновной в махинациях и получении взятки при строительстве городских очистных сооружений. Ее приговорили к 8,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 4 млн рублей. В настоящее время женщина оспаривает решение суда.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском облсуде началось слушание дела о коррупции при строительстве важного городского объекта в Шадринске. Осужденные экс-замглавы города и бизнесмен не согласны с решением первой инстанции и требуют вернуть дело в прокуратуру.