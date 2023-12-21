Осужденная экс-замглавы курганского города считает свой приговор несправедливым

Экс-замглавы Шадринска Туганова просит вернуть ее дело о коррупции в прокуратуру

22 декабря 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Бывшая курганская чиновница просит суд вернуть ее дело прокурору Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшая замглавы города Шадринска (Курганская область) Татьяна Туганова просит отменить обвинительный приговор, по которому ей назначили 8,5 года колонии за взятки и злоупотребление полномочиями. Экс-чиновница настаивает на возврате дела в прокуратуру. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на рассмотрении апелляции. «Считаю, что суд первой инстанции необъективно рассмотрел материалы и прошу вернуть дело прокурору», — заявила Туганова в суде. Аналогичное мнение у подельника бывшего заместителя, директора строительной фирмы Арама Апресяна. Фигуранты дела и защитники считают, что в материалах много несостыковок. Обвинительные приговоры им вынесли несмотря на то, что очистные сооружения были приняты и запущены. Прокуратуру так же не устраивает вынесенный за махинации при строительстве объекта в Шадринске приговор. В ведомстве считают, что осужденного строителя нельзя было частично оправдывать по предъявленным обвинениям, а Тугановой не стоило выносить наказание с применением смягчающих обстоятельств. Гособвинитель просит направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Суд заслушал стороны и решил отложить дело, чтобы изучить дополнительные материалы. Следующее слушание состоится в середине января будущего года. Экс-замглавы Шадринска признали виновной в получении взятки и злоупотреблении полномочиями при подписании документов по закупу материалов для очистных сооружений. Ее приговорили к 8,5 года лишения свободы, оштрафовали на четыре миллиона рублей и запретили в течение шести лет занимать госдолжности. Директора фирмы, строившей объект, осудили на девять лет и наказали штрафом в размере 2,8 миллиона. Также им предстоит выплатить более 33 миллионов рублей ущерба. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшая замглавы города Шадринска (Курганская область) Татьяна Туганова просит отменить обвинительный приговор, по которому ей назначили 8,5 года колонии за взятки и злоупотребление полномочиями. Экс-чиновница настаивает на возврате дела в прокуратуру. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на рассмотрении апелляции. «Считаю, что суд первой инстанции необъективно рассмотрел материалы и прошу вернуть дело прокурору», — заявила Туганова в суде. Аналогичное мнение у подельника бывшего заместителя, директора строительной фирмы Арама Апресяна. Фигуранты дела и защитники считают, что в материалах много несостыковок. Обвинительные приговоры им вынесли несмотря на то, что очистные сооружения были приняты и запущены. Прокуратуру так же не устраивает вынесенный за махинации при строительстве объекта в Шадринске приговор. В ведомстве считают, что осужденного строителя нельзя было частично оправдывать по предъявленным обвинениям, а Тугановой не стоило выносить наказание с применением смягчающих обстоятельств. Гособвинитель просит направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Суд заслушал стороны и решил отложить дело, чтобы изучить дополнительные материалы. Следующее слушание состоится в середине января будущего года. Экс-замглавы Шадринска признали виновной в получении взятки и злоупотреблении полномочиями при подписании документов по закупу материалов для очистных сооружений. Ее приговорили к 8,5 года лишения свободы, оштрафовали на четыре миллиона рублей и запретили в течение шести лет занимать госдолжности. Директора фирмы, строившей объект, осудили на девять лет и наказали штрафом в размере 2,8 миллиона. Также им предстоит выплатить более 33 миллионов рублей ущерба.