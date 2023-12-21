Осужденная экс-замглавы курганского города считает свой приговор несправедливым

Бывшая замглавы города Шадринска (Курганская область) Татьяна Туганова просит отменить обвинительный приговор, по которому ей назначили 8,5 года колонии за взятки и злоупотребление полномочиями. Экс-чиновница настаивает на возврате дела в прокуратуру. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на рассмотрении апелляции.
«Считаю, что суд первой инстанции необъективно рассмотрел материалы и прошу вернуть дело прокурору», — заявила Туганова в суде. Аналогичное мнение у подельника бывшего заместителя, директора строительной фирмы Арама Апресяна. Фигуранты дела и защитники считают, что в материалах много несостыковок. Обвинительные приговоры им вынесли несмотря на то, что очистные сооружения были приняты и запущены.
Прокуратуру так же не устраивает вынесенный за махинации при строительстве объекта в Шадринске приговор. В ведомстве считают, что осужденного строителя нельзя было частично оправдывать по предъявленным обвинениям, а Тугановой не стоило выносить наказание с применением смягчающих обстоятельств. Гособвинитель просит направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
Суд заслушал стороны и решил отложить дело, чтобы изучить дополнительные материалы. Следующее слушание состоится в середине января будущего года.
Экс-замглавы Шадринска признали виновной в получении взятки и злоупотреблении полномочиями при подписании документов по закупу материалов для очистных сооружений. Ее приговорили к 8,5 года лишения свободы, оштрафовали на четыре миллиона рублей и запретили в течение шести лет занимать госдолжности. Директора фирмы, строившей объект, осудили на девять лет и наказали штрафом в размере 2,8 миллиона. Также им предстоит выплатить более 33 миллионов рублей ущерба.
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