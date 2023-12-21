21 декабря 2023

Челябинский миндор накажет перевозчика, не выпустившего автобус на линию в мороз

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозный день. Челябинск, транспорт, холод, зима, погода, прохожий, остановка общественного транспорта, климат, мороз, автотранспорт
В морозы в Челябинске по маршруту не вышли ряд автобусов Фото:

Челябинский миндор не будет оплачивать работу перевозчика, не выпустившего автобус на линию в мороз. К нему будут применены штрафные санкции, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«По данным системы ГЛОНАСС, установленной на общественном транспорте, один из трех рейсов автобуса №45 действительно не вышел на линию утром 13 декабря. Так, автобус не выполнил рейс с ЧВВАКУШа на 7:15, фактически начал работу по маршруту с Аэропорта в 8:45. Перевозчику будут применены штрафные санкции, данный рейс не будет оплачен», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В челябинском миндоре уточнили, что следующий автобус вышел на линию только через полчаса, он стартовал по расписанию с ЧВВАКУШа в 7:45 и прошел через остановку «улица Шагольская» в 7:49. За ним отправился второй рейс, который вышел на маршрут в 8:15 и достиг остановки «улица Шагольская» в 8:18.

Ранее челябинцы пожаловались на перебои в работе общественного транспорта в морозы. Многим пришлось около часа ждать автобусы своего маршрута. В эти дни в Челябинской области температура воздуха местами опускалась до -40 градусов.

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Челябинский миндор не будет оплачивать работу перевозчика, не выпустившего автобус на линию в мороз. К нему будут применены штрафные санкции, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «По данным системы ГЛОНАСС, установленной на общественном транспорте, один из трех рейсов автобуса №45 действительно не вышел на линию утром 13 декабря. Так, автобус не выполнил рейс с ЧВВАКУШа на 7:15, фактически начал работу по маршруту с Аэропорта в 8:45. Перевозчику будут применены штрафные санкции, данный рейс не будет оплачен», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. В челябинском миндоре уточнили, что следующий автобус вышел на линию только через полчаса, он стартовал по расписанию с ЧВВАКУШа в 7:45 и прошел через остановку «улица Шагольская» в 7:49. За ним отправился второй рейс, который вышел на маршрут в 8:15 и достиг остановки «улица Шагольская» в 8:18. Ранее челябинцы пожаловались на перебои в работе общественного транспорта в морозы. Многим пришлось около часа ждать автобусы своего маршрута. В эти дни в Челябинской области температура воздуха местами опускалась до -40 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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