Челябинцы пожаловались на перебои в работе транспорта

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Снегопад. Челябинск, автобус, остановка общественного транспорта, снегопад
Общественный транспорт в Челябинске ходит с перебоями Фото:

Общественный транспорт в Челябинске ходит с перебоями, а несколько популярных маршрутов отменены. О часовых ожиданиях транспорта в зимние дни сообщили горожане в соцсетях.

«В последнее время возмущает работа общественного транспорта в Челябинске. Наиболее востребованные ходовые маршруты отменяются, например, исчезла 39 маршрутка, которая соединяла четыре микрорайона Челябинска и была очень удобна», — пишет Любовь Б. в сообществе соцсети «Вконтакте» «Текслер помоги».

Автор сообщения указывает, что также перестала ходить маршрутка №52, изменила маршрут №86, которая соединяла улицу Кирова с окончанием улицы Братьев Кашириных. Вместо нее вышел на линию автобус №8, который по расписанию должен ходить раз в 10-15 минут, но ездит только раз в час. Люди из поселка Шагол попросили обратить внимание на нерегулярную работу маршрута №45, а жители микрорайона «Парковый-1» просят изменить маршрут автобуса №18.

«Просим чуть-чуть изменить маршрут автобуса №18, чтобы он с Краснопольского проспекта поворачивал направо и забирал людей с остановок „Краснопольский проспект“, улицы Клайна и Маршала Чуйкова и разворачивался на улице Профессора Благих и уже потом далее по улице Бейвеля ехал по своему маршруту. Не можем добраться до Комсомольского проспекта», — добавляет Артем М.

URA.RU направило запрос в Миндортранс с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ будет опубликован после получения от ведомства соответствующей информации.

Ранее URA.RU сообщало, что жители микрорайонов под Челябинском жалуются на перебои с транспортом в морозы. Так, из Вишневой горки до Челябинска доехать невозможно из-за перебоев с работой общественного транспорта.

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Общественный транспорт в Челябинске ходит с перебоями, а несколько популярных маршрутов отменены. О часовых ожиданиях транспорта в зимние дни сообщили горожане в соцсетях. «В последнее время возмущает работа общественного транспорта в Челябинске. Наиболее востребованные ходовые маршруты отменяются, например, исчезла 39 маршрутка, которая соединяла четыре микрорайона Челябинска и была очень удобна», — пишет Любовь Б. в сообществе соцсети «Вконтакте» «Текслер помоги». Автор сообщения указывает, что также перестала ходить маршрутка №52, изменила маршрут №86, которая соединяла улицу Кирова с окончанием улицы Братьев Кашириных. Вместо нее вышел на линию автобус №8, который по расписанию должен ходить раз в 10-15 минут, но ездит только раз в час. Люди из поселка Шагол попросили обратить внимание на нерегулярную работу маршрута №45, а жители микрорайона «Парковый-1» просят изменить маршрут автобуса №18. «Просим чуть-чуть изменить маршрут автобуса №18, чтобы он с Краснопольского проспекта поворачивал направо и забирал людей с остановок „Краснопольский проспект“, улицы Клайна и Маршала Чуйкова и разворачивался на улице Профессора Благих и уже потом далее по улице Бейвеля ехал по своему маршруту. Не можем добраться до Комсомольского проспекта», — добавляет Артем М. URA.RU направило запрос в Миндортранс с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ будет опубликован после получения от ведомства соответствующей информации. Ранее URA.RU сообщало, что жители микрорайонов под Челябинском жалуются на перебои с транспортом в морозы. Так, из Вишневой горки до Челябинска доехать невозможно из-за перебоев с работой общественного транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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