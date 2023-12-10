10 декабря 2023

Сорокаградусные морозы будут стоять в Челябинской области до 13 декабря

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Челябинск, холод, зима, погода, климат, мороз, декабрь
Сделав передышку на выходных, аномальные холода вернулись в Челябинск Фото:

Аномальные холода с температурами ниже минус 40 градусов задержатся в Челябинской области до 13 декабря включительно. Экстренное предупреждение распространил региональный гидрометеоцентр.

«На всей территории Челябинской области 12—13 декабря сохраняется аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7 градусов и более градусов ниже климатической нормы. В отдельных районах Южного Урала ожидается минимальная температура воздуха опустится до минус 40 градусов и даже ниже», — говорится в тексте штормового предупреждения, выданного 11 декабря челябинским ЦГМС.

Аномальные морозы пришли в Челябинскую область на прошлой неделе. В школах и вузах региона приходится отменять очные занятия, переводя их в дистанционный формат. Экстремальные холода также провоцируют коммунальные аварии: в Челябинске из-за прорыва водовода пришлось перекрывать несколько улиц с помощью полиции. Пригородные поселки на сутки и более остаются без воды и электроснабжения. Дорожные службы рекомендуют водителям без существенной надобности не планировать поездки в ближайшие дни.

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Аномальные холода с температурами ниже минус 40 градусов задержатся в Челябинской области до 13 декабря включительно. Экстренное предупреждение распространил региональный гидрометеоцентр. «На всей территории Челябинской области 12—13 декабря сохраняется аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7 градусов и более градусов ниже климатической нормы. В отдельных районах Южного Урала ожидается минимальная температура воздуха опустится до минус 40 градусов и даже ниже», — говорится в тексте штормового предупреждения, выданного 11 декабря челябинским ЦГМС. Аномальные морозы пришли в Челябинскую область на прошлой неделе. В школах и вузах региона приходится отменять очные занятия, переводя их в дистанционный формат. Экстремальные холода также провоцируют коммунальные аварии: в Челябинске из-за прорыва водовода пришлось перекрывать несколько улиц с помощью полиции. Пригородные поселки на сутки и более остаются без воды и электроснабжения. Дорожные службы рекомендуют водителям без существенной надобности не планировать поездки в ближайшие дни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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