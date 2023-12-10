Сорокаградусные морозы будут стоять в Челябинской области до 13 декабря

11 декабря 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Сделав передышку на выходных, аномальные холода вернулись в Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аномальные холода с температурами ниже минус 40 градусов задержатся в Челябинской области до 13 декабря включительно. Экстренное предупреждение распространил региональный гидрометеоцентр. «На всей территории Челябинской области 12—13 декабря сохраняется аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7 градусов и более градусов ниже климатической нормы. В отдельных районах Южного Урала ожидается минимальная температура воздуха опустится до минус 40 градусов и даже ниже», — говорится в тексте штормового предупреждения, выданного 11 декабря челябинским ЦГМС. Аномальные морозы пришли в Челябинскую область на прошлой неделе. В школах и вузах региона приходится отменять очные занятия, переводя их в дистанционный формат. Экстремальные холода также провоцируют коммунальные аварии: в Челябинске из-за прорыва водовода пришлось перекрывать несколько улиц с помощью полиции. Пригородные поселки на сутки и более остаются без воды и электроснабжения. Дорожные службы рекомендуют водителям без существенной надобности не планировать поездки в ближайшие дни.

Аномальные холода с температурами ниже минус 40 градусов задержатся в Челябинской области до 13 декабря включительно. Экстренное предупреждение распространил региональный гидрометеоцентр. «На всей территории Челябинской области 12—13 декабря сохраняется аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7 градусов и более градусов ниже климатической нормы. В отдельных районах Южного Урала ожидается минимальная температура воздуха опустится до минус 40 градусов и даже ниже», — говорится в тексте штормового предупреждения, выданного 11 декабря челябинским ЦГМС. Аномальные морозы пришли в Челябинскую область на прошлой неделе. В школах и вузах региона приходится отменять очные занятия, переводя их в дистанционный формат. Экстремальные холода также провоцируют коммунальные аварии: в Челябинске из-за прорыва водовода пришлось перекрывать несколько улиц с помощью полиции. Пригородные поселки на сутки и более остаются без воды и электроснабжения. Дорожные службы рекомендуют водителям без существенной надобности не планировать поездки в ближайшие дни.