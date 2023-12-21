В аэропорту Салехарда (ЯНАО) земляки торжественно встретили прилетевшего военнослужащего Илью Момота, который ушел служить волонтером в Донбасс. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.
«Сегодня Салехард встречал бойца Илью Момота. Он приехал домой в отпуск на две недели», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда.
Илья в 2022 году руководил волонтерским центром в Харьковской области, помогал жителям Волчанска, Изюма и Купянска. Позже он вступил добровольцем в ряды вооруженных сил. В Ноябре получил медаль «За Отвагу» Донецкой народной республики. «Я не смог остаться безучастным и принял решение отправиться на фронт», — приводит слова Ильи пресс-служба мэрии.
В Салехарде встретили земляка-военнослужащего из ДНР
В аэропорту Салехарда (ЯНАО) земляки торжественно встретили прилетевшего военнослужащего Илью Момота, который ушел служить волонтером в Донбасс. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. «Сегодня Салехард встречал бойца Илью Момота. Он приехал домой в отпуск на две недели», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда. Илья в 2022 году руководил волонтерским центром в Харьковской области, помогал жителям Волчанска, Изюма и Купянска. Позже он вступил добровольцем в ряды вооруженных сил. В Ноябре получил медаль «За Отвагу» Донецкой народной республики. «Я не смог остаться безучастным и принял решение отправиться на фронт», — приводит слова Ильи пресс-служба мэрии.