21 декабря 2023

В аэропорту Салехарда встретили земляка-волонтера из зоны спецоперации. Фото

В Салехарде земляки встретили волонтера из зоны СВО, прилетевшего в отпуск
© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, аэропорт салехард
В Салехард прилетел в отпуск боец, служащий на территории Донбасса Фото:

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) земляки торжественно встретили прилетевшего военнослужащего Илью Момота, который ушел служить волонтером в Донбасс. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.

«Сегодня Салехард встречал бойца Илью Момота. Он приехал домой в отпуск на две недели», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда.

Илья в 2022 году руководил волонтерским центром в Харьковской области, помогал жителям Волчанска, Изюма и Купянска. Позже он вступил добровольцем в ряды вооруженных сил. В Ноябре получил медаль «За Отвагу» Донецкой народной республики. «Я не смог остаться безучастным и принял решение отправиться на фронт», — приводит слова Ильи пресс-служба мэрии.

В Салехарде встретили земляка-военнослужащего из ДНР
В Салехарде встретили земляка-военнослужащего из ДНР
Фото:

Медаль «За Отвагу» Донецкой народной республики
Медаль «За Отвагу» Донецкой народной республики
Фото:

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В аэропорту Салехарда (ЯНАО) земляки торжественно встретили прилетевшего военнослужащего Илью Момота, который ушел служить волонтером в Донбасс. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. «Сегодня Салехард встречал бойца Илью Момота. Он приехал домой в отпуск на две недели», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда. Илья в 2022 году руководил волонтерским центром в Харьковской области, помогал жителям Волчанска, Изюма и Купянска. Позже он вступил добровольцем в ряды вооруженных сил. В Ноябре получил медаль «За Отвагу» Донецкой народной республики. «Я не смог остаться безучастным и принял решение отправиться на фронт», — приводит слова Ильи пресс-служба мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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