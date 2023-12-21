Упавший с многоэтажки в Челябинске Дед Мороз погиб на глазах у жены и ребенка

Дед Мороз-альпинист, упавший 21 декабря с высоты 24 этажа в Челябинске, погиб на глазах у своих жены и ребенка. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.
«Мужчина исполнял трюки на альпинистском снаряжении, когда его жена и ребенок находились во дворе дома. Они стали свидетелями его смерти», — сообщил URA.RU источник.
По данным URA.RU, изначально падение альпиниста приняли за неудачный розыгрыш. Очевидцы не смогли сразу поверить в происходящее и решили, что это манекен, но вскоре были настигнуты ужасом.
Сейчас прокуратура региона проводит проверку по факту случившегося. Управляющая компания дома принесла извинения очевидцам и пообещала сделать все возможное для того, чтобы помочь полиции разобраться в происходящем.
О гибели мужчины стало известно вечером того же дня. Информация быстро получила огласку в СМИ и соцсетях. Сообщалось, что трагедия произошла на празднике двора. Альпинист сорвался в то время, когда посетители звали Деда Мороза.
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