Упавший с многоэтажки в Челябинске Дед Мороз погиб на глазах у жены и ребенка

22 декабря 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Мужчина сорвался с высоты, выполняя трюки на глазах у жены и ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дед Мороз-альпинист, упавший 21 декабря с высоты 24 этажа в Челябинске, погиб на глазах у своих жены и ребенка. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Мужчина исполнял трюки на альпинистском снаряжении, когда его жена и ребенок находились во дворе дома. Они стали свидетелями его смерти», — сообщил URA.RU источник. По данным URA.RU, изначально падение альпиниста приняли за неудачный розыгрыш. Очевидцы не смогли сразу поверить в происходящее и решили, что это манекен, но вскоре были настигнуты ужасом. Сейчас прокуратура региона проводит проверку по факту случившегося. Управляющая компания дома принесла извинения очевидцам и пообещала сделать все возможное для того, чтобы помочь полиции разобраться в происходящем. О гибели мужчины стало известно вечером того же дня. Информация быстро получила огласку в СМИ и соцсетях. Сообщалось, что трагедия произошла на празднике двора. Альпинист сорвался в то время, когда посетители звали Деда Мороза.

Дед Мороз-альпинист, упавший 21 декабря с высоты 24 этажа в Челябинске, погиб на глазах у своих жены и ребенка. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Мужчина исполнял трюки на альпинистском снаряжении, когда его жена и ребенок находились во дворе дома. Они стали свидетелями его смерти», — сообщил URA.RU источник. По данным URA.RU, изначально падение альпиниста приняли за неудачный розыгрыш. Очевидцы не смогли сразу поверить в происходящее и решили, что это манекен, но вскоре были настигнуты ужасом. Сейчас прокуратура региона проводит проверку по факту случившегося. Управляющая компания дома принесла извинения очевидцам и пообещала сделать все возможное для того, чтобы помочь полиции разобраться в происходящем. О гибели мужчины стало известно вечером того же дня. Информация быстро получила огласку в СМИ и соцсетях. Сообщалось, что трагедия произошла на празднике двора. Альпинист сорвался в то время, когда посетители звали Деда Мороза.