21 декабря 2023

Упавший с многоэтажки в Челябинске Дед Мороз погиб на глазах у жены и ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина сорвался с высоты, выполняя трюки на глазах у жены и ребенка Фото:

Дед Мороз-альпинист, упавший 21 декабря с высоты 24 этажа в Челябинске, погиб на глазах у своих жены и ребенка. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.

«Мужчина исполнял трюки на альпинистском снаряжении, когда его жена и ребенок находились во дворе дома. Они стали свидетелями его смерти», — сообщил URA.RU источник.

По данным URA.RU, изначально падение альпиниста приняли за неудачный розыгрыш. Очевидцы не смогли сразу поверить в происходящее и решили, что это манекен, но вскоре были настигнуты ужасом.

Сейчас прокуратура региона проводит проверку по факту случившегося. Управляющая компания дома принесла извинения очевидцам и пообещала сделать все возможное для того, чтобы помочь полиции разобраться в происходящем.

О гибели мужчины стало известно вечером того же дня. Информация быстро получила огласку в СМИ и соцсетях. Сообщалось, что трагедия произошла на празднике двора. Альпинист сорвался в то время, когда посетители звали Деда Мороза.

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Дед Мороз-альпинист, упавший 21 декабря с высоты 24 этажа в Челябинске, погиб на глазах у своих жены и ребенка. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Мужчина исполнял трюки на альпинистском снаряжении, когда его жена и ребенок находились во дворе дома. Они стали свидетелями его смерти», — сообщил URA.RU источник. По данным URA.RU, изначально падение альпиниста приняли за неудачный розыгрыш. Очевидцы не смогли сразу поверить в происходящее и решили, что это манекен, но вскоре были настигнуты ужасом. Сейчас прокуратура региона проводит проверку по факту случившегося. Управляющая компания дома принесла извинения очевидцам и пообещала сделать все возможное для того, чтобы помочь полиции разобраться в происходящем. О гибели мужчины стало известно вечером того же дня. Информация быстро получила огласку в СМИ и соцсетях. Сообщалось, что трагедия произошла на празднике двора. Альпинист сорвался в то время, когда посетители звали Деда Мороза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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