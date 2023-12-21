В Златоусте депутаты отказались отдать муниципальный транспорт в частную фирму

В Златоусте (Челябинская область) депутаты горсобрания отказались отдать до конца 2023 года муниципальный транспорт в частную фирму. Как URA.RU сообщили в депутатском корпусе, вопрос не стали включать в повестку заседания в декабре и перенесли рассмотрение на январь.
«Мы предложили не торопиться с решением вопроса. Вместо этого поручили комитету по управлению имуществом подготовить разные варианты дальнейших действий с обоснованием. На заседании в январе вопрос изучим. Даже реши мы все сейчас, все равно бы мэрия до конца текущего года не успела ничего предпринять», — заявили URA.RU в горсобрании.
При этом в пресс-службе собрания обстоятельства прокомментировать затруднились, положив трубку. В своем паблике депутат Раиса Истомина высказала опасения в том, что отдав имущество в созданную компанию, как предложили в мэрии, есть вероятность его в будущем лишиться. С подобным опытом муниципалитет раньше сталкивался, когда были приватизированы, а затем проданы в частные руки здания автовокзала и гостиницы «Таганай».
«Согласно федеральному законодательству, все МУП до конца 2024 года подлежат реорганизации. Эта работа проводится по всей стране. В 2022 году в Златоусте МУП перестали быть „Злат-ТВ“ и „Банно-прачечный комбинат“. МУП „Автохозяйство администрации ЗГО“ преобразуется в акционерное общество (АО). Это не повлечет негативного эффекта ни для предприятия, ни для его сотрудников», — отметили URA.RU в мэрии.
Представители горадминистрации на заседании депутатской комиссии озвучили свои доводы: муниципалитет не сможет получить новый транспорт, если существующий статус предприятия сохранится. Депутаты изучат, надо ли создавать именно АО со 100-процентным участием городских властей, либо эффективнее открыть общество с ограниченной ответственностью (ООО) или бюджетное учреждение. Еще одно предложение связано с работой двух компаний: часть транспорта передать коммерческой компании, часть — сохраненному МУП.
В Златоусте в одном предприятии сосредоточены автобусы и трамваи. Третьим направлением работы «Автохозяйства» является обслуживание линий наружного освещения. За проложенные кабели частных компаний транспортники получают арендную плату. Ее размер достигает 13 млн рублей ежегодно.
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