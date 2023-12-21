В Златоусте депутаты отказались отдать муниципальный транспорт в частную фирму

22 декабря 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Трамваи и автобусы Златоуста пока останутся в ведении МУП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) депутаты горсобрания отказались отдать до конца 2023 года муниципальный транспорт в частную фирму. Как URA.RU сообщили в депутатском корпусе, вопрос не стали включать в повестку заседания в декабре и перенесли рассмотрение на январь. «Мы предложили не торопиться с решением вопроса. Вместо этого поручили комитету по управлению имуществом подготовить разные варианты дальнейших действий с обоснованием. На заседании в январе вопрос изучим. Даже реши мы все сейчас, все равно бы мэрия до конца текущего года не успела ничего предпринять», — заявили URA.RU в горсобрании. При этом в пресс-службе собрания обстоятельства прокомментировать затруднились, положив трубку. В своем паблике депутат Раиса Истомина высказала опасения в том, что отдав имущество в созданную компанию, как предложили в мэрии, есть вероятность его в будущем лишиться. С подобным опытом муниципалитет раньше сталкивался, когда были приватизированы, а затем проданы в частные руки здания автовокзала и гостиницы «Таганай». «Согласно федеральному законодательству, все МУП до конца 2024 года подлежат реорганизации. Эта работа проводится по всей стране. В 2022 году в Златоусте МУП перестали быть „Злат-ТВ“ и „Банно-прачечный комбинат“. МУП „Автохозяйство администрации ЗГО“ преобразуется в акционерное общество (АО). Это не повлечет негативного эффекта ни для предприятия, ни для его сотрудников», — отметили URA.RU в мэрии. Представители горадминистрации на заседании депутатской комиссии озвучили свои доводы: муниципалитет не сможет получить новый транспорт, если существующий статус предприятия сохранится. Депутаты изучат, надо ли создавать именно АО со 100-процентным участием городских властей, либо эффективнее открыть общество с ограниченной ответственностью (ООО) или бюджетное учреждение. Еще одно предложение связано с работой двух компаний: часть транспорта передать коммерческой компании, часть — сохраненному МУП. В Златоусте в одном предприятии сосредоточены автобусы и трамваи. Третьим направлением работы «Автохозяйства» является обслуживание линий наружного освещения. За проложенные кабели частных компаний транспортники получают арендную плату. Ее размер достигает 13 млн рублей ежегодно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Златоусте (Челябинская область) депутаты горсобрания отказались отдать до конца 2023 года муниципальный транспорт в частную фирму. Как URA.RU сообщили в депутатском корпусе, вопрос не стали включать в повестку заседания в декабре и перенесли рассмотрение на январь. «Мы предложили не торопиться с решением вопроса. Вместо этого поручили комитету по управлению имуществом подготовить разные варианты дальнейших действий с обоснованием. На заседании в январе вопрос изучим. Даже реши мы все сейчас, все равно бы мэрия до конца текущего года не успела ничего предпринять», — заявили URA.RU в горсобрании. При этом в пресс-службе собрания обстоятельства прокомментировать затруднились, положив трубку. В своем паблике депутат Раиса Истомина высказала опасения в том, что отдав имущество в созданную компанию, как предложили в мэрии, есть вероятность его в будущем лишиться. С подобным опытом муниципалитет раньше сталкивался, когда были приватизированы, а затем проданы в частные руки здания автовокзала и гостиницы «Таганай». «Согласно федеральному законодательству, все МУП до конца 2024 года подлежат реорганизации. Эта работа проводится по всей стране. В 2022 году в Златоусте МУП перестали быть „Злат-ТВ“ и „Банно-прачечный комбинат“. МУП „Автохозяйство администрации ЗГО“ преобразуется в акционерное общество (АО). Это не повлечет негативного эффекта ни для предприятия, ни для его сотрудников», — отметили URA.RU в мэрии. Представители горадминистрации на заседании депутатской комиссии озвучили свои доводы: муниципалитет не сможет получить новый транспорт, если существующий статус предприятия сохранится. Депутаты изучат, надо ли создавать именно АО со 100-процентным участием городских властей, либо эффективнее открыть общество с ограниченной ответственностью (ООО) или бюджетное учреждение. Еще одно предложение связано с работой двух компаний: часть транспорта передать коммерческой компании, часть — сохраненному МУП. В Златоусте в одном предприятии сосредоточены автобусы и трамваи. Третьим направлением работы «Автохозяйства» является обслуживание линий наружного освещения. За проложенные кабели частных компаний транспортники получают арендную плату. Ее размер достигает 13 млн рублей ежегодно.