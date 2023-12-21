21 декабря 2023

В Челябинске утвердили планировку территории под развязкой на улице Братьев Кашириных. Фото

В Челябинске утвердили планировку под развязкой на Братьев Кашириных
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дорожной развязки по улице Братьев Кашириных. Челябинск, дорожная развязка, магистраль, путепровод, дорога
По проекту на развязке планируется установить дополнительные опоры и лестничные спуски Фото:

Мэрия Челябинска утвердила новую планировку территории под развязкой подмостового пространства транспортной развязки по улице Братьев Кашириных. По проекту, на участках будут установлены опоры и лестничные спуски. Об этом сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Утвердить документацию по планировке территории подмостового пространства транспортной развязки по улице Братьев Кашириных в Центральном районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.

Согласно пояснительной записке, в данном проекте планируется образовать многоконтурный земельный участок под опоры транспортной развязки и лестничные спуски, стоящие непосредственно на земле. Будет образовано несколько земельных участков подмостового пространства, исключая из них участки с опорами транспортной развязки. Виды разрешенного использования земель — «общего пользования», «предоставление коммунальных услуг».

В начале 2022 года в мэрии Челябинска сообщали, что под развязкой будут сделаны спортплощадки и пешеходная дорожка. На данный момент под развязкой есть большие неиспользуемые участки между опорами, а мосты защищают прохожих от снега и дождя.

Мэрия Челябинска утвердила новую планировку территории под развязкой подмостового пространства транспортной развязки по улице Братьев Кашириных
Мэрия Челябинска утвердила новую планировку территории под развязкой подмостового пространства транспортной развязки по улице Братьев Кашириных
Согласно проектной документации будет образован многоконтурный земельный участок под опоры транспортной развязки и лестничные спуски, стоящие непосредственно на земле
Согласно проектной документации будет образован многоконтурный земельный участок под опоры транспортной развязки и лестничные спуски, стоящие непосредственно на земле
Фото:
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Мэрия Челябинска утвердила новую планировку территории под развязкой подмостового пространства транспортной развязки по улице Братьев Кашириных. По проекту, на участках будут установлены опоры и лестничные спуски. Об этом сообщается на сайте мэрии Челябинска. «Утвердить документацию по планировке территории подмостового пространства транспортной развязки по улице Братьев Кашириных в Центральном районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте. Согласно пояснительной записке, в данном проекте планируется образовать многоконтурный земельный участок под опоры транспортной развязки и лестничные спуски, стоящие непосредственно на земле. Будет образовано несколько земельных участков подмостового пространства, исключая из них участки с опорами транспортной развязки. Виды разрешенного использования земель — «общего пользования», «предоставление коммунальных услуг». В начале 2022 года в мэрии Челябинска сообщали, что под развязкой будут сделаны спортплощадки и пешеходная дорожка. На данный момент под развязкой есть большие неиспользуемые участки между опорами, а мосты защищают прохожих от снега и дождя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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