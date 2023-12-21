Мэрия Челябинска утвердила новую планировку территории под развязкой подмостового пространства транспортной развязки по улице Братьев Кашириных. По проекту, на участках будут установлены опоры и лестничные спуски. Об этом сообщается на сайте мэрии Челябинска.
«Утвердить документацию по планировке территории подмостового пространства транспортной развязки по улице Братьев Кашириных в Центральном районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.
Согласно пояснительной записке, в данном проекте планируется образовать многоконтурный земельный участок под опоры транспортной развязки и лестничные спуски, стоящие непосредственно на земле. Будет образовано несколько земельных участков подмостового пространства, исключая из них участки с опорами транспортной развязки. Виды разрешенного использования земель — «общего пользования», «предоставление коммунальных услуг».
В начале 2022 года в мэрии Челябинска сообщали, что под развязкой будут сделаны спортплощадки и пешеходная дорожка. На данный момент под развязкой есть большие неиспользуемые участки между опорами, а мосты защищают прохожих от снега и дождя.
Мэрия Челябинска утвердила новую планировку территории под развязкой подмостового пространства транспортной развязки по улице Братьев Кашириных
Скрин: администрация г. Челябинска
Согласно проектной документации будет образован многоконтурный земельный участок под опоры транспортной развязки и лестничные спуски, стоящие непосредственно на земле
Мэрия Челябинска утвердила новую планировку территории под развязкой подмостового пространства транспортной развязки по улице Братьев Кашириных. По проекту, на участках будут установлены опоры и лестничные спуски. Об этом сообщается на сайте мэрии Челябинска. «Утвердить документацию по планировке территории подмостового пространства транспортной развязки по улице Братьев Кашириных в Центральном районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте. Согласно пояснительной записке, в данном проекте планируется образовать многоконтурный земельный участок под опоры транспортной развязки и лестничные спуски, стоящие непосредственно на земле. Будет образовано несколько земельных участков подмостового пространства, исключая из них участки с опорами транспортной развязки. Виды разрешенного использования земель — «общего пользования», «предоставление коммунальных услуг». В начале 2022 года в мэрии Челябинска сообщали, что под развязкой будут сделаны спортплощадки и пешеходная дорожка. На данный момент под развязкой есть большие неиспользуемые участки между опорами, а мосты защищают прохожих от снега и дождя.