Греф предположил, когда ЦБ снизит ключевую ставку

Греф: ключевая ставка может снизиться после первого квартала 2024 года

22 декабря 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

По словам Грефа, при этом на конец 2024 года ключевая ставка будет выше 10% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Снижение ключевой ставки Центробанка можно ожидать после начала 2024 года. Об этом сообщил президент «Сбербанка» Герман Греф. Он добавил, что при этом на конец 2024 года ставка планируется выше 10%. «Герман Греф ожидает снижение ключевой ставки Банком России после первого квартала 2024 года», — заявил Греф в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что на конец 2024 года ставка Центробанка планируется выше 10%. По его мнению, это слишком высокая планка. Она значительно сократила объем потребительского и корпоративного кредитования. Также Греф подчеркнул, что на данный момент ипотека зависит дотаций страны. Но в следующем году темпы роста кредитного портфеля будут на порядок ниже. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка снизится после падения инфляции. По ее словам, пока не будет устойчивой тенденции к замедлению роста цен и снижению инфляционных ожиданий, ставка так и будет оставаться высокой.

Снижение ключевой ставки Центробанка можно ожидать после начала 2024 года. Об этом сообщил президент «Сбербанка» Герман Греф. Он добавил, что при этом на конец 2024 года ставка планируется выше 10%. «Герман Греф ожидает снижение ключевой ставки Банком России после первого квартала 2024 года», — заявил Греф в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что на конец 2024 года ставка Центробанка планируется выше 10%. По его мнению, это слишком высокая планка. Она значительно сократила объем потребительского и корпоративного кредитования. Также Греф подчеркнул, что на данный момент ипотека зависит дотаций страны. Но в следующем году темпы роста кредитного портфеля будут на порядок ниже. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка снизится после падения инфляции. По ее словам, пока не будет устойчивой тенденции к замедлению роста цен и снижению инфляционных ожиданий, ставка так и будет оставаться высокой.