Набиуллина рассказала, как долго ключевая ставка останется высокой

Набиуллина: ЦБ снизит ключевую ставку после падения инфляции

15 декабря 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

ЦБ реагирует на рост инфляции повышением ключевой ставки, сказала Эльвира Набиуллина Фото: Александр Мамаев © URA.RU Центральный банк России будет держать высокой ключевую ставку до тех пор, пока не снизится уровень инфляции. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «ЦБ будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце следующего года. Пока мы не увидим, что складывается устойчивая тенденция к замедлению роста цен и снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется», — сказала Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит ЦБ на своем сайте. Ранее регулятор в пятый раз подряд поднял ключевую ставку. Сейчас она составляет 16%. Глава ЦБ неоднократно заявляла, что эти меры связаны с ростом цен и излишней выдачей льготных кредитов, пишет RT. При этом глава РФ Владимир Путин поддерживает повышение ключевой ставки.

Центральный банк России будет держать высокой ключевую ставку до тех пор, пока не снизится уровень инфляции. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «ЦБ будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце следующего года. Пока мы не увидим, что складывается устойчивая тенденция к замедлению роста цен и снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется», — сказала Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит ЦБ на своем сайте. Ранее регулятор в пятый раз подряд поднял ключевую ставку. Сейчас она составляет 16%. Глава ЦБ неоднократно заявляла, что эти меры связаны с ростом цен и излишней выдачей льготных кредитов, пишет RT. При этом глава РФ Владимир Путин поддерживает повышение ключевой ставки.