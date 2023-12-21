21 декабря 2023

Власти хотят застроить исторический район Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, частный сектор, район разгуляй, заброшки, улица разгуляйская
В историческом районе Перми вместо ветхих зданий построят новостройки Фото:

Краевые власти планируют снести 32 старых здания в Разгуляе и построить на их месте новые дома. Под комплексное развитие территории отведут 6.3 гектара в центре Перми.

«Реновации может подвергнуться обширная зона в границах Парковой и Суксунской улиц, здания бывшего трамвайного депо на Пермской улице, а также Северной дамбы и русла Егошихи. Площадь этих земель составляет около 4,4 га», — пишет «Ъ-Прикамье».

Издание отмечает, что в микрорайоне очень высокая концентрация объектов культурного наследия. Среди них достопримечательные места: «Пермь губернская, поселение», «Егошихинский медеплавильный завод» и «Заводская площадка». Из-за этого в районе есть ограничение по этажности застройки, а значит себестоимость домов будет высокой и целесообразно возводить дома комфорт- и бизнес-класса.

Потребуются значительные средства и на расселение ветхих и аварийных домов на месте которых собираются возводить новостройки. Эту статью расходов эксперты оценивают 1—1,4 млрд руб.

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Краевые власти планируют снести 32 старых здания в Разгуляе и построить на их месте новые дома. Под комплексное развитие территории отведут 6.3 гектара в центре Перми. «Реновации может подвергнуться обширная зона в границах Парковой и Суксунской улиц, здания бывшего трамвайного депо на Пермской улице, а также Северной дамбы и русла Егошихи. Площадь этих земель составляет около 4,4 га», — пишет «Ъ-Прикамье». Издание отмечает, что в микрорайоне очень высокая концентрация объектов культурного наследия. Среди них достопримечательные места: «Пермь губернская, поселение», «Егошихинский медеплавильный завод» и «Заводская площадка». Из-за этого в районе есть ограничение по этажности застройки, а значит себестоимость домов будет высокой и целесообразно возводить дома комфорт- и бизнес-класса. Потребуются значительные средства и на расселение ветхих и аварийных домов на месте которых собираются возводить новостройки. Эту статью расходов эксперты оценивают 1—1,4 млрд руб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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