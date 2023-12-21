Появились фото из бани, где свердловчанка родила ребенка, а после закопала его

Новорожденного, которого свердловчанка закопала в сугроб, откапывали лопатой

22 декабря 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Малыш находится в реанимации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Свердловчанка родила сына в бане и закопала в сугроб Полицейские опубликовали фотографии из бани в закрытом городе Свободный (Свердловская область), где местная жительница родила ребенка, а после попыталась от него избавиться, закопав в сугроб. На кадрах — простынь, которую оперативно принес свекр роженицы, случайно зашедший в баню, и лопата, которой откапывали малыша. Снимками делится глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. По данным следствия, 20 декабря беременная жительница Свободного приехала на дачу к свекру, чтобы в тайне от всех родить ребенка. Она ушла в баню, где под утро ее обнаружил хозяин дачи, приехавший покормить уток и гусей. Мужчина удивился, увидев невестку с младенцем на руках, и побежал за помощью. А когда вернулся, обнаружил ребенка закопанным в сугробе. Сейчас младенец находится в реанимации, мать также забрали больницу. Ее охраняет полиция. Подробности истории — в сюжете URA.RU. Фото: В. Н. Горелых Фото: В. Н. Горелых Фото: В. Н. Горелых

Полицейские опубликовали фотографии из бани в закрытом городе Свободный (Свердловская область), где местная жительница родила ребенка, а после попыталась от него избавиться, закопав в сугроб. На кадрах — простынь, которую оперативно принес свекр роженицы, случайно зашедший в баню, и лопата, которой откапывали малыша. Снимками делится глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. По данным следствия, 20 декабря беременная жительница Свободного приехала на дачу к свекру, чтобы в тайне от всех родить ребенка. Она ушла в баню, где под утро ее обнаружил хозяин дачи, приехавший покормить уток и гусей. Мужчина удивился, увидев невестку с младенцем на руках, и побежал за помощью. А когда вернулся, обнаружил ребенка закопанным в сугробе. Сейчас младенец находится в реанимации, мать также забрали больницу. Ее охраняет полиция. Подробности истории — в сюжете URA.RU.