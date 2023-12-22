ФАС сообщила о появлении авиабилетов на праздники по сниженным ценам

22 декабря 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

В продаже появились билеты, цена за которые снижена до 39%, сообщили в ФАС Фото: Михаил Будаков © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) осуществила мониторинг минимальной стоимости авиабилетов эконом-класса. В результате служба рекомендовала авиакомпаниям снизить цены в преддверии новогодних праздников. Уточняется, что теперь в продаже появились билеты по сниженным до 39% ценам. «Проведя анализ данных, ведомство рекомендовало авиакомпаниям пересмотреть политику формирования цен на авиабилеты в период высокого спроса. В результате этой работы цены на авиаперелеты в праздничные дни были скорректированы», — сообщает ФАС на официальном сайте. Уточняется, что цены на некоторые билеты эконом-класса по ключевым направлениям внутри страны снизились до 39% процентов. Это касается крупнейших городов России. Также в продаже появились билеты по сниженным ценам в направлении юга страны, а также регионов Северного Кавказа.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) осуществила мониторинг минимальной стоимости авиабилетов эконом-класса. В результате служба рекомендовала авиакомпаниям снизить цены в преддверии новогодних праздников. Уточняется, что теперь в продаже появились билеты по сниженным до 39% ценам. «Проведя анализ данных, ведомство рекомендовало авиакомпаниям пересмотреть политику формирования цен на авиабилеты в период высокого спроса. В результате этой работы цены на авиаперелеты в праздничные дни были скорректированы», — сообщает ФАС на официальном сайте. Уточняется, что цены на некоторые билеты эконом-класса по ключевым направлениям внутри страны снизились до 39% процентов. Это касается крупнейших городов России. Также в продаже появились билеты по сниженным ценам в направлении юга страны, а также регионов Северного Кавказа.