ФАС сообщила о появлении авиабилетов на праздники по сниженным ценам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) осуществила мониторинг минимальной стоимости авиабилетов эконом-класса. В результате служба рекомендовала авиакомпаниям снизить цены в преддверии новогодних праздников. Уточняется, что теперь в продаже появились билеты по сниженным до 39% ценам.
«Проведя анализ данных, ведомство рекомендовало авиакомпаниям пересмотреть политику формирования цен на авиабилеты в период высокого спроса. В результате этой работы цены на авиаперелеты в праздничные дни были скорректированы», — сообщает ФАС на официальном сайте.
Уточняется, что цены на некоторые билеты эконом-класса по ключевым направлениям внутри страны снизились до 39% процентов. Это касается крупнейших городов России. Также в продаже появились билеты по сниженным ценам в направлении юга страны, а также регионов Северного Кавказа.
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