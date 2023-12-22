ФАС сообщила о появлении авиабилетов на праздники по сниженным ценам

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Самолеты гражданской авиации в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина., аэропорт, гражданская авиация, самолет
В продаже появились билеты, цена за которые снижена до 39%, сообщили в ФАС Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) осуществила мониторинг минимальной стоимости авиабилетов эконом-класса. В результате служба рекомендовала авиакомпаниям снизить цены в преддверии новогодних праздников. Уточняется, что теперь в продаже появились билеты по сниженным до 39% ценам.

«Проведя анализ данных, ведомство рекомендовало авиакомпаниям пересмотреть политику формирования цен на авиабилеты в период высокого спроса. В результате этой работы цены на авиаперелеты в праздничные дни были скорректированы», — сообщает ФАС на официальном сайте.

Уточняется, что цены на некоторые билеты эконом-класса по ключевым направлениям внутри страны снизились до 39% процентов. Это касается крупнейших городов России. Также в продаже появились билеты по сниженным ценам в направлении юга страны, а также регионов Северного Кавказа.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) осуществила мониторинг минимальной стоимости авиабилетов эконом-класса. В результате служба рекомендовала авиакомпаниям снизить цены в преддверии новогодних праздников. Уточняется, что теперь в продаже появились билеты по сниженным до 39% ценам. «Проведя анализ данных, ведомство рекомендовало авиакомпаниям пересмотреть политику формирования цен на авиабилеты в период высокого спроса. В результате этой работы цены на авиаперелеты в праздничные дни были скорректированы», — сообщает ФАС на официальном сайте. Уточняется, что цены на некоторые билеты эконом-класса по ключевым направлениям внутри страны снизились до 39% процентов. Это касается крупнейших городов России. Также в продаже появились билеты по сниженным ценам в направлении юга страны, а также регионов Северного Кавказа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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