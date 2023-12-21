21 декабря 2023

В Тюмени не могут закупить важный онкопрепарат

Тюменский ФАС проверяет на нарушения закупку препарата для онкотерапии
© Служба новостей «URA.RU»
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Радиоведущие шоу «Пилота» и «Радио СИ». Екатеринбург, таблетки
Анастрозол используется для терапии рака молочной железы Фото:

Тюменская ФАС проверяет закупку онкопрепарата Анастрозол из-за жалобы одного из участников закупки. Об этом сообщает портал ЕИС «Закупки»

«Закупка 0167200003423008568, организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения препарата Анастрозол. Статус закупки — приостановлена по жалобе».

В приложенных документах уточняется, что жалобу подала московская компания «Экомедика», которая принимает участие в закупке. По сообщению, зарегистрированному в ФАС, поставщик не может внести необходимую заявку из-за некорректной работы сервиса. «Заказчику требуется 270 тысяч таблеток, мы предлагаем 9643 упаковки по 28 штук, это чуть больше требуемого, но площадка считает что мы предлагаем меньше и не дает сохранить заявку», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменском районе могут сорваться контракты на пассажирские перевозки. По опубликованным закупкам не поступило ни одной заявки.

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Тюменская ФАС проверяет закупку онкопрепарата Анастрозол из-за жалобы одного из участников закупки. Об этом сообщает портал ЕИС «Закупки» «Закупка 0167200003423008568, организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения препарата Анастрозол. Статус закупки — приостановлена по жалобе». В приложенных документах уточняется, что жалобу подала московская компания «Экомедика», которая принимает участие в закупке. По сообщению, зарегистрированному в ФАС, поставщик не может внести необходимую заявку из-за некорректной работы сервиса. «Заказчику требуется 270 тысяч таблеток, мы предлагаем 9643 упаковки по 28 штук, это чуть больше требуемого, но площадка считает что мы предлагаем меньше и не дает сохранить заявку», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменском районе могут сорваться контракты на пассажирские перевозки. По опубликованным закупкам не поступило ни одной заявки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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