В Тюмени не могут закупить важный онкопрепарат

Тюменский ФАС проверяет на нарушения закупку препарата для онкотерапии

22 декабря 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Анастрозол используется для терапии рака молочной железы Фото: Александр Мамаев © URA.RU Тюменская ФАС проверяет закупку онкопрепарата Анастрозол из-за жалобы одного из участников закупки. Об этом сообщает портал ЕИС «Закупки» «Закупка 0167200003423008568, организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения препарата Анастрозол. Статус закупки — приостановлена по жалобе». В приложенных документах уточняется, что жалобу подала московская компания «Экомедика», которая принимает участие в закупке. По сообщению, зарегистрированному в ФАС, поставщик не может внести необходимую заявку из-за некорректной работы сервиса. «Заказчику требуется 270 тысяч таблеток, мы предлагаем 9643 упаковки по 28 штук, это чуть больше требуемого, но площадка считает что мы предлагаем меньше и не дает сохранить заявку», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменском районе могут сорваться контракты на пассажирские перевозки. По опубликованным закупкам не поступило ни одной заявки.

Тюменская ФАС проверяет закупку онкопрепарата Анастрозол из-за жалобы одного из участников закупки. Об этом сообщает портал ЕИС «Закупки» «Закупка 0167200003423008568, организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения препарата Анастрозол. Статус закупки — приостановлена по жалобе». В приложенных документах уточняется, что жалобу подала московская компания «Экомедика», которая принимает участие в закупке. По сообщению, зарегистрированному в ФАС, поставщик не может внести необходимую заявку из-за некорректной работы сервиса. «Заказчику требуется 270 тысяч таблеток, мы предлагаем 9643 упаковки по 28 штук, это чуть больше требуемого, но площадка считает что мы предлагаем меньше и не дает сохранить заявку», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменском районе могут сорваться контракты на пассажирские перевозки. По опубликованным закупкам не поступило ни одной заявки.