Shot: пассажир «Уральских авиалиний» умер во время рейса из Екатеринбурга

22 декабря 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Пассажиру стало плохо на борту, пишет Shot Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мужчина умер на борту самолета «Уральских авиалиний». Самолет выполнял рейс из Екатеринбурга в Благовещенск, сообщает Shot. «Мужчина умер на борту самолета „Уральских авиалиний“, который летел из Екатеринбурга в Благовещенск», — сообщает telegram-канал. Уточняется, что 45-летнему пассажиру стало плохо на борту через час полета. Спустя полтора часа лайнер совершил посадку, где медики диагностировали смерть. Обновлено в 11:46 по Мск: В авиакомпании сообщили, что пассажира удалось спасти. Его забрали медики в Сургуте.

Мужчина умер на борту самолета «Уральских авиалиний». Самолет выполнял рейс из Екатеринбурга в Благовещенск, сообщает Shot. «Мужчина умер на борту самолета „Уральских авиалиний“, который летел из Екатеринбурга в Благовещенск», — сообщает telegram-канал. Уточняется, что 45-летнему пассажиру стало плохо на борту через час полета. Спустя полтора часа лайнер совершил посадку, где медики диагностировали смерть. Обновлено в 11:46 по Мск: В авиакомпании сообщили, что пассажира удалось спасти. Его забрали медики в Сургуте.