Shot: пассажир «Уральских авиалиний» умер во время рейса из Екатеринбурга

Пассажиру стало плохо на борту, пишет Shot
Мужчина умер на борту самолета «Уральских авиалиний». Самолет выполнял рейс из Екатеринбурга в Благовещенск, сообщает Shot.
«Мужчина умер на борту самолета „Уральских авиалиний“, который летел из Екатеринбурга в Благовещенск», — сообщает telegram-канал. Уточняется, что 45-летнему пассажиру стало плохо на борту через час полета. Спустя полтора часа лайнер совершил посадку, где медики диагностировали смерть.
Обновлено в 11:46 по Мск: В авиакомпании сообщили, что пассажира удалось спасти. Его забрали медики в Сургуте.
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