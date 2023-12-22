Shot: пассажир «Уральских авиалиний» умер во время рейса из Екатеринбурга

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Пассажиру стало плохо на борту, пишет Shot Фото:

Мужчина умер на борту самолета «Уральских авиалиний». Самолет выполнял рейс из Екатеринбурга в Благовещенск, сообщает Shot.

«Мужчина умер на борту самолета „Уральских авиалиний“, который летел из Екатеринбурга в Благовещенск», — сообщает telegram-канал. Уточняется, что 45-летнему пассажиру стало плохо на борту через час полета. Спустя полтора часа лайнер совершил посадку, где медики диагностировали смерть.

Обновлено в 11:46 по Мск: В авиакомпании сообщили, что пассажира удалось спасти. Его забрали медики в Сургуте.

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Мужчина умер на борту самолета «Уральских авиалиний». Самолет выполнял рейс из Екатеринбурга в Благовещенск, сообщает Shot. «Мужчина умер на борту самолета „Уральских авиалиний“, который летел из Екатеринбурга в Благовещенск», — сообщает telegram-канал. Уточняется, что 45-летнему пассажиру стало плохо на борту через час полета. Спустя полтора часа лайнер совершил посадку, где медики диагностировали смерть. Обновлено в 11:46 по Мск: В авиакомпании сообщили, что пассажира удалось спасти. Его забрали медики в Сургуте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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