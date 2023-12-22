Свердловчанина, прибившего ноги девушки к доске, оставили в СИЗО

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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, заключенные, решетка, скамья подсудимых, подсудимый, суд, арестант, вор в законе, шишканов олег, шишкан
Олег Щеголихин будет находиться в СИЗО до марта 2024-го (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мужчина прибил ноги девушки к доске

Суд продлил срок содержания под стражей Олегу Щеголихину, который прибил ноги своей девушки к доске в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.

Заседание проходило сегодня, 22 декабря. Теперь в СИЗО Щеголихин будет находиться до 24 марта 2024 года, уточнили в суде.

По версии следствия, Щеголихин затащил свою сожительницу в гараж, где несколько часов издевался над ней. Он прибил ее ноги к доске, а потом облил бензином. Затем он повез ее в лес, где, предварительно, собирался убить. Девушка спровоцировала ДТП, чтобы спастись. На место аварии приехали силовики, которые задержали Щеголихина. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.

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Суд продлил срок содержания под стражей Олегу Щеголихину, который прибил ноги своей девушки к доске в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда. Заседание проходило сегодня, 22 декабря. Теперь в СИЗО Щеголихин будет находиться до 24 марта 2024 года, уточнили в суде. По версии следствия, Щеголихин затащил свою сожительницу в гараж, где несколько часов издевался над ней. Он прибил ее ноги к доске, а потом облил бензином. Затем он повез ее в лес, где, предварительно, собирался убить. Девушка спровоцировала ДТП, чтобы спастись. На место аварии приехали силовики, которые задержали Щеголихина. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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