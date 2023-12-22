Свердловчанина, прибившего ноги девушки к доске, оставили в СИЗО

22 декабря 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Олег Щеголихин будет находиться в СИЗО до марта 2024-го (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мужчина прибил ноги девушки к доске Суд продлил срок содержания под стражей Олегу Щеголихину, который прибил ноги своей девушки к доске в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда. Заседание проходило сегодня, 22 декабря. Теперь в СИЗО Щеголихин будет находиться до 24 марта 2024 года, уточнили в суде. По версии следствия, Щеголихин затащил свою сожительницу в гараж, где несколько часов издевался над ней. Он прибил ее ноги к доске, а потом облил бензином. Затем он повез ее в лес, где, предварительно, собирался убить. Девушка спровоцировала ДТП, чтобы спастись. На место аварии приехали силовики, которые задержали Щеголихина. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.

Суд продлил срок содержания под стражей Олегу Щеголихину, который прибил ноги своей девушки к доске в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда. Заседание проходило сегодня, 22 декабря. Теперь в СИЗО Щеголихин будет находиться до 24 марта 2024 года, уточнили в суде. По версии следствия, Щеголихин затащил свою сожительницу в гараж, где несколько часов издевался над ней. Он прибил ее ноги к доске, а потом облил бензином. Затем он повез ее в лес, где, предварительно, собирался убить. Девушка спровоцировала ДТП, чтобы спастись. На место аварии приехали силовики, которые задержали Щеголихина. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.