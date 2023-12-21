21 декабря 2023

В ЯНАО кочевники обзавелись новыми вездеходами

В пять муниципалитетов ЯНАО прибыли 16 новых вездеходов для кочевников
© Служба новостей «URA.RU»
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Бурлаки испытатели. Курган, вездеход, бурлак
Вездеходы поступили для помощи кочевникам Ямала Фото:

Новые вездеходы для нужд ямальских кочевников поступили в ЯНАО. Из 20 единиц техники — 16 уже распределены по пяти муниципалитетам округа. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Машины задействуют для доставки оленеводов в стойбища, в проведении поисково-спасательных операций на территории районов, для выездов в места традиционного проживания кочевого населения для вакцинации и биркования оленей», — рассказали на портале департамента. Помимо этого, вездеходы помогут выезжать специалистам к местам проживания кочевников для консультаций и оказания информационных услуг.

По словам начальника отдела развития автомобильного и железнодорожного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Александра Стихина, техника будет использоваться для образовательных целей. «Например часть машин будет задействована для образовательных услуг. Педагоги смогут ездить в стойбища и обучать детей», — подчеркнул Стихин.

Ранее URA.RU сообщало о начале внутримуниципальных перевозок пассажиров в ЯНАО. Вездеходы ТРЭКОЛ будут курсировать между селами Восяхово и Мужи.

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Новые вездеходы для нужд ямальских кочевников поступили в ЯНАО. Из 20 единиц техники — 16 уже распределены по пяти муниципалитетам округа. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа. «Машины задействуют для доставки оленеводов в стойбища, в проведении поисково-спасательных операций на территории районов, для выездов в места традиционного проживания кочевого населения для вакцинации и биркования оленей», — рассказали на портале департамента. Помимо этого, вездеходы помогут выезжать специалистам к местам проживания кочевников для консультаций и оказания информационных услуг. По словам начальника отдела развития автомобильного и железнодорожного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Александра Стихина, техника будет использоваться для образовательных целей. «Например часть машин будет задействована для образовательных услуг. Педагоги смогут ездить в стойбища и обучать детей», — подчеркнул Стихин. Ранее URA.RU сообщало о начале внутримуниципальных перевозок пассажиров в ЯНАО. Вездеходы ТРЭКОЛ будут курсировать между селами Восяхово и Мужи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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