В Катав-Ивановске с родителей тайно собрали деньги на детский лагерь

Родителей удивили сборы на работу патриотического лагеря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Катав-Ивановске (Челябинская область) с родителей тайно собрали денег на работу патриотического лагеря «Десантник». Как родители сообщили URA.RU, за 450 отдохнувших подростков совокупно было без документов передано 675 тысяч рублей.

«Лагерь хороший, рада, что 14-летний сын там провел три смены. Но почему вместе с договором о безвозмездном оказании услуг нам всякий раз пришлось дополнительно прикладывать по 1,5 тысячи рублей? Власти кивают на организаторов, хотя документация и деньги передавались педагогам по дороге в лагерь», — пояснила URA.RU родитель Анастасия Котова.

В одном из школьных чатов (скрин имеется в распоряжении URA.RU) объявлялось о необходимости сдавать 1,5 тысячи рублей классному руководителю. Дозвониться до нее не вышло.

«Я не знаю, о каких деньгах шла речь. Возможно, учителя по просьбе организаторов информировали родителей о взносах. Это мое предположение, могу ошибаться», — сообщила URA.RU замглавы района по соцвопросам Татьяна Полушкина.

Родители не смогли получить ответа, куда были потрачены средства. На публичном мероприятии в здании районной администрации прозвучало, что на зарплату, но кому — не ясно. Завуч школы № 2 Ольга Лыткина заявила URA.RU, что как педагог, зарплату за работу в лагере получила от организаторов, ее супруг, бывший там физруком, — тоже. При этом участники слушаний в муниципалитете рассказали информагентству о возмутившемся директоре одной из школ: рассчитываться с учителями за лагерь пришлось ей самой. В разговоре с URA.RU руководитель свои слова подтверждать не стала.

Организатором лагеря выступил Союз десантников РФ по Катав-Ивановскому району. Работал «Десантник» в лесном массиве у села Серпиевка на протяжении 24 дней. На работу лагеря был получен грант президентского фонда в сумме 2,1 млн рублей.

«По условиям гранта, идет софинансирование. Помогает воинская часть, педагоги школ работают, но оплата начисляется в учебных заведениях. Можно рассматривать это как помощь района. Но не всех директоров это устраивает: им приходится изыскивать возможности рассчитаться с подчиненными», — рассказал URA.RU председатель союза Алексей Воробьев.

Собеседник пояснил: средства потрачены на питание детей. Расчет расходов вели исходя из среднеобластных показателей затрат по данной статье. Факт сбора средств признал и начальник управления образования Роман Мустафин, отметивший, что деньги переданы организаторам, но в каждой школе процесс сбора был построен по-разному, где-то заключали договоры добровольных пожертвований.