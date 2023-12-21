В ХМАО за месяц взлетели цены на колбасу

В Ханты-Мансийском автономном округе подорожали колбасы. За месяц средняя стоимость продукции в магазинах региона выросла почти на 10%. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата.
«Средняя стоимость вареной колбасы по региону сейчас 496 рублей за килограмм. В середине ноября цена была на уровне 461 рубля. Рост составил 7,5%», — следует из данных исследования.
Копченые колбасы тоже подорожали за это время более чем на 8%. Цена выросла с 630 до 683 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость новогоднего стола в ХМАО выросла на 15%. В среднем, чтобы приготовить в этом году праздничные блюда, понадобится более пяти тысяч рублей.
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