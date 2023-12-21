21 декабря 2023

В ХМАО за месяц взлетели цены на колбасу

В ХМАО перед Новым годом колбаса подорожала почти на 10%
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на пиво и колбасы. Курган, колбаса, колбасные изделия
Колбасы подорожали в ХМАО почти на 10% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе подорожали колбасы. За месяц средняя стоимость продукции в магазинах региона выросла почти на 10%. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата.

«Средняя стоимость вареной колбасы по региону сейчас 496 рублей за килограмм. В середине ноября цена была на уровне 461 рубля. Рост составил 7,5%», — следует из данных исследования.

Копченые колбасы тоже подорожали за это время более чем на 8%. Цена выросла с 630 до 683 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость новогоднего стола в ХМАО выросла на 15%. В среднем, чтобы приготовить в этом году праздничные блюда, понадобится более пяти тысяч рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе подорожали колбасы. За месяц средняя стоимость продукции в магазинах региона выросла почти на 10%. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата. «Средняя стоимость вареной колбасы по региону сейчас 496 рублей за килограмм. В середине ноября цена была на уровне 461 рубля. Рост составил 7,5%», — следует из данных исследования. Копченые колбасы тоже подорожали за это время более чем на 8%. Цена выросла с 630 до 683 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость новогоднего стола в ХМАО выросла на 15%. В среднем, чтобы приготовить в этом году праздничные блюда, понадобится более пяти тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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