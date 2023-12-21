21 декабря 2023

В Кургане обрушилась крыша дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дома по программе реновации. Екатеринбург, барак, аварийный дом, ветхое жилье, бараки, реновация
Происшествие произошло в шестиквартирном бараке (архивное фото) Фото:

В Кургане обрушилась стропильная система (каркас крыши) шестиквартирного барака. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации.

«Сегодня в полдень в службу 112 поступило сообщение о том, что в доме барачного типа по адресу ул. Некрасова, 23 поступило сообщение от жителей об обрушении стропильной системы. Стропильная система обрушилась в помещениях, где никто не проживал. Пострадавших нет. Всего в доме шесть квартир», — указано в сообщении.

В мэрии отметили, что дом находился в непосредственном управлении жильцов. На место происшествия выехали директор департамента ЖКХ Роман Медведев, представители областной поисково-спасательной службы и МЧС. Специалисты Административно-технической инспекции обследуют помещения на предмет безопасного проживания. Власти добавили, что при необходимости жителям предоставят маневренный жилищный фонд.

У дома обрушилась стропильная система
У дома обрушилась стропильная система
Фото:

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В Кургане обрушилась стропильная система (каркас крыши) шестиквартирного барака. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации. «Сегодня в полдень в службу 112 поступило сообщение о том, что в доме барачного типа по адресу ул. Некрасова, 23 поступило сообщение от жителей об обрушении стропильной системы. Стропильная система обрушилась в помещениях, где никто не проживал. Пострадавших нет. Всего в доме шесть квартир», — указано в сообщении. В мэрии отметили, что дом находился в непосредственном управлении жильцов. На место происшествия выехали директор департамента ЖКХ Роман Медведев, представители областной поисково-спасательной службы и МЧС. Специалисты Административно-технической инспекции обследуют помещения на предмет безопасного проживания. Власти добавили, что при необходимости жителям предоставят маневренный жилищный фонд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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