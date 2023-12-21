В Кургане обрушилась стропильная система (каркас крыши) шестиквартирного барака. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации.
«Сегодня в полдень в службу 112 поступило сообщение о том, что в доме барачного типа по адресу ул. Некрасова, 23 поступило сообщение от жителей об обрушении стропильной системы. Стропильная система обрушилась в помещениях, где никто не проживал. Пострадавших нет. Всего в доме шесть квартир», — указано в сообщении.
В мэрии отметили, что дом находился в непосредственном управлении жильцов. На место происшествия выехали директор департамента ЖКХ Роман Медведев, представители областной поисково-спасательной службы и МЧС. Специалисты Административно-технической инспекции обследуют помещения на предмет безопасного проживания. Власти добавили, что при необходимости жителям предоставят маневренный жилищный фонд.
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