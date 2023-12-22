Польша сохранит эмбарго на ввоз украинского зерна

22 декабря 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Польша не будет отменять эмбарго на ввоз украинского зерна, даже если Евросоюз наложит санкции Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Польша в ближайшее время не будет отменять эмбарго на импорт украинского зерна, несмотря на возможные штрафы от Евросоюза. Об этом заявил министр сельского хозяйства страны Чеслав Секерский. «На ближайшее время мы должны сохранить блокаду на импорт зерна из Украины», — высказался Чеслав Секерский в разговоре с польским агентством PAP . Он отметил, что страна не пойдет на уступки даже при условии, что ЕС введет санкции. Если Польша разрешит ввозить зерно с Украины, то это негативно скажется на польском рынке сельхозпродукции, подытожил Секерский. Польша ввела запрет на импорт украинского зерна после прекращения зерновой сделки. Экс-премьер страны Матеуш Моравецкий отмечал, что будет настаивать на защите польского рынка. В ответ Украина запретила импорт польских яблок и помидоров. На данный момент три европейские страны отказались от украинского зерна. Среди них: Венгрия, Словакия и Польша, передает RT.

Польша в ближайшее время не будет отменять эмбарго на импорт украинского зерна, несмотря на возможные штрафы от Евросоюза. Об этом заявил министр сельского хозяйства страны Чеслав Секерский. «На ближайшее время мы должны сохранить блокаду на импорт зерна из Украины», — высказался Чеслав Секерский в разговоре с польским агентством PAP. Он отметил, что страна не пойдет на уступки даже при условии, что ЕС введет санкции. Если Польша разрешит ввозить зерно с Украины, то это негативно скажется на польском рынке сельхозпродукции, подытожил Секерский. Польша ввела запрет на импорт украинского зерна после прекращения зерновой сделки. Экс-премьер страны Матеуш Моравецкий отмечал, что будет настаивать на защите польского рынка. В ответ Украина запретила импорт польских яблок и помидоров. На данный момент три европейские страны отказались от украинского зерна. Среди них: Венгрия, Словакия и Польша, передает RT.