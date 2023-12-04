Куйвашев придумал выход из конфликта вокруг застройки парка в Екатеринбурге

Губернатор: власти благоустроят парк 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге

05 декабря 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

По словам Евгения Куйвашева, стройку для юных спортсменов не отменят Фото: Георгий Бергал © URA.RU Парк 50-летия ВЛКСМ благоустроят — такое поручение мэру Екатеринбурга Алексею Орлову во время «прямой линии» на ОТВ озвучил губернатор Евгений Куйвашев. При этом, сказал он, училище олимпийского резерва свои новые корпуса на участке, примыкающем к парку, построит — несмотря на протесты активистов. «Обращаюсь к коллегам из городской администрации. Нужно будет подготовить документацию к благоустройству парка. <…> Безусловно, будем строить новые общежития, но, подчеркиваю, на земле, которая принадлежит училищу, в парковую зону никто залезать не будет», — заверил глава региона. Новость по теме Куйвашев отвечает на самые больные вопросы свердловчан: онлайн-трансляция Градостроительный конфликт разворачивается с октября. Спорный участок в районе улиц Чкалова и Шаумяна, где училище запланировало стройку, формально не относится к парку — в 2017 году свердловское мингосимущества передало его училищу. В сентябре 2023 года городская комиссия по правилам землепользования и застройки одобрила изменение статуса земли с ТОП-1 (парки) на Ц-2 (зона объектов среднего и высшего профессионального образования и научных комплексов). Затем мэрия вынесла проект постановления на общественные обсуждения. 284 участника высказались против (за — 132), но их замечания не учли.

Парк 50-летия ВЛКСМ благоустроят — такое поручение мэру Екатеринбурга Алексею Орлову во время «прямой линии» на ОТВ озвучил губернатор Евгений Куйвашев. При этом, сказал он, училище олимпийского резерва свои новые корпуса на участке, примыкающем к парку, построит — несмотря на протесты активистов. «Обращаюсь к коллегам из городской администрации. Нужно будет подготовить документацию к благоустройству парка. <…> Безусловно, будем строить новые общежития, но, подчеркиваю, на земле, которая принадлежит училищу, в парковую зону никто залезать не будет», — заверил глава региона. Градостроительный конфликт разворачивается с октября. Спорный участок в районе улиц Чкалова и Шаумяна, где училище запланировало стройку, формально не относится к парку — в 2017 году свердловское мингосимущества передало его училищу. В сентябре 2023 года городская комиссия по правилам землепользования и застройки одобрила изменение статуса земли с ТОП-1 (парки) на Ц-2 (зона объектов среднего и высшего профессионального образования и научных комплексов). Затем мэрия вынесла проект постановления на общественные обсуждения. 284 участника высказались против (за — 132), но их замечания не учли.