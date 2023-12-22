Журналисту Дмитрию Низовцеву (признан иноагентом в России), который является соратником Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), грозит 16 лет колонии. МВД объявило его в розыск по двум статьям.
«Первая статья — „Участие в экстремистском сообществе“, вторая — за фейки о ВС РФ», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что по двум статьям журналисту грозит 16 лет лишения свободы.
Ранее МВД объявило в розыск еще одного партнера Навального, Марию Певчих (признана иноагентом в России). Ей грозит до 20 лет лишения свободы. При этом, Певчих и Низовцев не живут в РФ.
*Дмитрий Низовцев признан иноагентом в РФ
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.