Соратнику Навального Низовцеву* грозит 16 лет колонии. Фото

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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Иноагенту Дмитрию Низовцеву грозит до 16 лет колониии Фото:

Журналисту Дмитрию Низовцеву (признан иноагентом в России), который является соратником Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), грозит 16 лет колонии. МВД объявило его в розыск по двум статьям.

«Первая статья — „Участие в экстремистском сообществе“, вторая — за фейки о ВС РФ», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что по двум статьям журналисту грозит 16 лет лишения свободы.

Ранее МВД объявило в розыск еще одного партнера Навального, Марию Певчих (признана иноагентом в России). Ей грозит до 20 лет лишения свободы. При этом, Певчих и Низовцев не живут в РФ.

*Дмитрий Низовцев признан иноагентом в РФ 

Фото:

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Журналисту Дмитрию Низовцеву (признан иноагентом в России), который является соратником Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), грозит 16 лет колонии. МВД объявило его в розыск по двум статьям. «Первая статья — „Участие в экстремистском сообществе“, вторая — за фейки о ВС РФ», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что по двум статьям журналисту грозит 16 лет лишения свободы. Ранее МВД объявило в розыск еще одного партнера Навального, Марию Певчих (признана иноагентом в России). Ей грозит до 20 лет лишения свободы. При этом, Певчих и Низовцев не живут в РФ. *Дмитрий Низовцев признан иноагентом в РФ 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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