«КП»: в Екатеринбурге 13-летнюю девочку изнасиловали на празднике

В Екатеринбурге 13-летняя девочка заявила, что ее изнасиловал дядя. Это произошло после дня рождения двоюродной сестры.
«Несовершеннолетняя утверждает, что дядя приставал к ней ночью после дня рождения. Затем мужчина закрылся в ванной, где просидел полчаса», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на источник.
Инцидент произошел 9 декабря. Однако о случившемся девочка рассказала отцу только через два дня. После этого силовики задержали подозреваемого. У него в квартире изъяли комплект постельного белья, махровые полотенца и покрывало. У потерпевшей на экспертизу взяли шорты и футболку.
Следователи возбудили уголовное дело. Фигуранта отправили под стражу. В СУ СК по Свердловской области URA.RU отказались давать комментарии по теме.
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