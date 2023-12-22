«КП»: в Екатеринбурге 13-летнюю девочку изнасиловали на празднике

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Совета движения «За возрождение Урала». Челябинск, косы, девочка, прическа
Девочка утверждает, что ночью к ней приставал дядя (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 13-летняя девочка заявила, что ее изнасиловал дядя. Это произошло после дня рождения двоюродной сестры.

«Несовершеннолетняя утверждает, что дядя приставал к ней ночью после дня рождения. Затем мужчина закрылся в ванной, где просидел полчаса», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на источник.

Инцидент произошел 9 декабря. Однако о случившемся девочка рассказала отцу только через два дня. После этого силовики задержали подозреваемого. У него в квартире изъяли комплект постельного белья, махровые полотенца и покрывало. У потерпевшей на экспертизу взяли шорты и футболку.

Следователи возбудили уголовное дело. Фигуранта отправили под стражу. В СУ СК по Свердловской области URA.RU отказались давать комментарии по теме.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 13-летняя девочка заявила, что ее изнасиловал дядя. Это произошло после дня рождения двоюродной сестры. «Несовершеннолетняя утверждает, что дядя приставал к ней ночью после дня рождения. Затем мужчина закрылся в ванной, где просидел полчаса», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на источник. Инцидент произошел 9 декабря. Однако о случившемся девочка рассказала отцу только через два дня. После этого силовики задержали подозреваемого. У него в квартире изъяли комплект постельного белья, махровые полотенца и покрывало. У потерпевшей на экспертизу взяли шорты и футболку. Следователи возбудили уголовное дело. Фигуранта отправили под стражу. В СУ СК по Свердловской области URA.RU отказались давать комментарии по теме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...