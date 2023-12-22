«КП»: в Екатеринбурге 13-летнюю девочку изнасиловали на празднике

22 декабря 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Девочка утверждает, что ночью к ней приставал дядя (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге 13-летняя девочка заявила, что ее изнасиловал дядя. Это произошло после дня рождения двоюродной сестры. «Несовершеннолетняя утверждает, что дядя приставал к ней ночью после дня рождения. Затем мужчина закрылся в ванной, где просидел полчаса», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на источник. Инцидент произошел 9 декабря. Однако о случившемся девочка рассказала отцу только через два дня. После этого силовики задержали подозреваемого. У него в квартире изъяли комплект постельного белья, махровые полотенца и покрывало. У потерпевшей на экспертизу взяли шорты и футболку. Следователи возбудили уголовное дело. Фигуранта отправили под стражу. В СУ СК по Свердловской области URA.RU отказались давать комментарии по теме.

В Екатеринбурге 13-летняя девочка заявила, что ее изнасиловал дядя. Это произошло после дня рождения двоюродной сестры. «Несовершеннолетняя утверждает, что дядя приставал к ней ночью после дня рождения. Затем мужчина закрылся в ванной, где просидел полчаса», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на источник. Инцидент произошел 9 декабря. Однако о случившемся девочка рассказала отцу только через два дня. После этого силовики задержали подозреваемого. У него в квартире изъяли комплект постельного белья, махровые полотенца и покрывало. У потерпевшей на экспертизу взяли шорты и футболку. Следователи возбудили уголовное дело. Фигуранта отправили под стражу. В СУ СК по Свердловской области URA.RU отказались давать комментарии по теме.