Житель ХМАО отсудил у Utair компенсацию за рекламное сообщение

22 декабря 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Мужчина получил ночью рекламу от Utair и отсудил за это компенсацию Фото: Александр Елизаров © URA.RU Житель ХМАО отсудил у Utair компенсацию за сообщение, пришедшее на смартфон. В документах арбитражного суда указано, что в электронном письме была реклама компании и ее услуг. «Житель ХМАО обратился в суд с иском к ПАО «Авиакомпания «Ютэйр» о взыскании компенсации морального вреда, причиненного ненадлежащей рекламой — пришедшим на электронную почту в смартфоне сообщением, содержащим информацию об услугах по пассажирским перевозкам. Суд постановил взыскать с авиакомпании в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб. и госпошлину в доход бюджета — 450 рублей», — указано в документах суда. Мужчина рассказал, что не заходил на сайт Utair, никогда не пользовался услугами компании и не давал согласие на рассылку рекламы. Истец с трудом смог прочитать информацию, поскольку является инвалидом по зрению. Бесполезное сообщение, пришедшее ночью, вызвало в него негативные чувства. Представитель компании объяснил суду, что реклама была направлена по ошибке. «Ошибка ответчика не освобождает от возложения на него ответственности в виде компенсации морального вреда» — посчитал суд. Агентство направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не пришел. Ранее URA.RU писало, что бывшая бортпроводница Utair из Сургута засудила авиакомпанию за неоплаченные дни отпуска. Авиакомпанию обязали выплатить бывшей сотруднице 276 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель ХМАО отсудил у Utair компенсацию за сообщение, пришедшее на смартфон. В документах арбитражного суда указано, что в электронном письме была реклама компании и ее услуг. «Житель ХМАО обратился в суд с иском к ПАО «Авиакомпания «Ютэйр» о взыскании компенсации морального вреда, причиненного ненадлежащей рекламой — пришедшим на электронную почту в смартфоне сообщением, содержащим информацию об услугах по пассажирским перевозкам. Суд постановил взыскать с авиакомпании в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб. и госпошлину в доход бюджета — 450 рублей», — указано в документах суда. Мужчина рассказал, что не заходил на сайт Utair, никогда не пользовался услугами компании и не давал согласие на рассылку рекламы. Истец с трудом смог прочитать информацию, поскольку является инвалидом по зрению. Бесполезное сообщение, пришедшее ночью, вызвало в него негативные чувства. Представитель компании объяснил суду, что реклама была направлена по ошибке. «Ошибка ответчика не освобождает от возложения на него ответственности в виде компенсации морального вреда» — посчитал суд. Агентство направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не пришел. Ранее URA.RU писало, что бывшая бортпроводница Utair из Сургута засудила авиакомпанию за неоплаченные дни отпуска. Авиакомпанию обязали выплатить бывшей сотруднице 276 тысяч рублей.