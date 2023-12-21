Несколько курганских судей были награждены юбилейными медалями от имени президента РФ Владимира Путина. Их вручили на заседании совета судей области, информирует telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы региона.
«Председатель Курганского областного суда Роот Андрей Валерьевич в торжественной обстановке наградил представителей судейского сообщества региона», — говорится в сообщении. Им от имени президента РФ вручили юбилейные медали «100 лет Верховному суду РФ».
Награды достались зампредседателя кетовского райсуда Ирине Харченко, судье из Шадринска Марине Шибаевой, мировым судьям Станиславу Липнягову, Татьяне Подкорытовой, Ирине Клепиковой и Михаилу Самыгину. Также медаль вручили председателю Кетовского районного суда в отставке Владимиру Решетникову.
Знак отличия судебного департамента при ВС РФ получил председатель Шадринского районного суда Александр Хабаров. Его отметили за «значительный личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия», — сообщили в пресс-службе.
Председатель шадринского райсуда Александр Хабаров (на снимке — справа) получил знак отличия судебного департамента ВС РФ
Фото: https://t.me/opskgn
Судья в отставке Владимир Решетников (на снимке — слева) получил юбилейную медаль от имени президента РФ
Несколько курганских судей были награждены юбилейными медалями от имени президента РФ Владимира Путина. Их вручили на заседании совета судей области, информирует telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы региона. «Председатель Курганского областного суда Роот Андрей Валерьевич в торжественной обстановке наградил представителей судейского сообщества региона», — говорится в сообщении. Им от имени президента РФ вручили юбилейные медали «100 лет Верховному суду РФ». Награды достались зампредседателя кетовского райсуда Ирине Харченко, судье из Шадринска Марине Шибаевой, мировым судьям Станиславу Липнягову, Татьяне Подкорытовой, Ирине Клепиковой и Михаилу Самыгину. Также медаль вручили председателю Кетовского районного суда в отставке Владимиру Решетникову. Знак отличия судебного департамента при ВС РФ получил председатель Шадринского районного суда Александр Хабаров. Его отметили за «значительный личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия», — сообщили в пресс-службе.