21 декабря 2023

Курганские судьи получили награды от президента России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, Роот Андрей
Председатель курганского облсуда вручил награды коллегам от имени президента РФ Фото:

Несколько курганских судей были награждены юбилейными медалями от имени президента РФ Владимира Путина. Их вручили на заседании совета судей области, информирует telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы региона.

«Председатель Курганского областного суда Роот Андрей Валерьевич в торжественной обстановке наградил представителей судейского сообщества региона», — говорится в сообщении. Им от имени президента РФ вручили юбилейные медали «100 лет Верховному суду РФ».

Награды достались зампредседателя кетовского райсуда Ирине Харченко, судье из Шадринска Марине Шибаевой, мировым судьям Станиславу Липнягову, Татьяне Подкорытовой, Ирине Клепиковой и Михаилу Самыгину. Также медаль вручили председателю Кетовского районного суда в отставке Владимиру Решетникову.

Знак отличия судебного департамента при ВС РФ получил председатель Шадринского районного суда Александр Хабаров. Его отметили за «значительный личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия», — сообщили в пресс-службе.

Председатель шадринского райсуда Александр Хабаров (на снимке — справа) получил знак отличия судебного департамента ВС РФ
Председатель шадринского райсуда Александр Хабаров (на снимке — справа) получил знак отличия судебного департамента ВС РФ
Фото:
Судья в отставке Владимир Решетников (на снимке — слева) получил юбилейную медаль от имени президента РФ
Судья в отставке Владимир Решетников (на снимке — слева) получил юбилейную медаль от имени президента РФ
Фото:

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Несколько курганских судей были награждены юбилейными медалями от имени президента РФ Владимира Путина. Их вручили на заседании совета судей области, информирует telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы региона. «Председатель Курганского областного суда Роот Андрей Валерьевич в торжественной обстановке наградил представителей судейского сообщества региона», — говорится в сообщении. Им от имени президента РФ вручили юбилейные медали «100 лет Верховному суду РФ». Награды достались зампредседателя кетовского райсуда Ирине Харченко, судье из Шадринска Марине Шибаевой, мировым судьям Станиславу Липнягову, Татьяне Подкорытовой, Ирине Клепиковой и Михаилу Самыгину. Также медаль вручили председателю Кетовского районного суда в отставке Владимиру Решетникову. Знак отличия судебного департамента при ВС РФ получил председатель Шадринского районного суда Александр Хабаров. Его отметили за «значительный личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия», — сообщили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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