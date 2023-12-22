Челябинские силовики проверят информацию о падении глыбы льда на ребенка

Отвественность за лед на крышах несут управляющие компании Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура Ленинского района Челябинска организовала проверку по публикации URA.RU о падении глыбы льда на коляску с малолетним ребенком. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Сообщается, что 21 декабря возле дома № 52 по ул. Энергетиков в городе Челябинске с кровли дома на коляску упали фрагменты льда и снега. Прокуратурой будет проверено исполнение законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратурой поставлен на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом СУ СК России по Челябинской области.

Ранее уже был похожий случай. Тогда в Нагайбакском районе Челябинской области 12-летний ребенок погиб после падения на него глыбы льда со здания физкультурно-оздоровительного комплекса. URA.RU сообщало, что родители ребенка отсудили у администрации района пять миллионов рублей. Глава района после инцидента ушел в отставку, ответственный за уборку льда руководитель получил два года колонии условно.