Челябинские силовики проверят информацию о падении глыбы льда на ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, крыша, жилой дом, сосульки, сосульки падают, сбивает лед
Отвественность за лед на крышах несут управляющие компании Фото:

Прокуратура Ленинского района Челябинска организовала проверку по публикации URA.RU о падении глыбы льда на коляску с малолетним ребенком. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Сообщается, что 21 декабря возле дома № 52 по ул. Энергетиков в городе Челябинске с кровли дома на коляску упали фрагменты льда и снега. Прокуратурой будет проверено исполнение законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратурой поставлен на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом СУ СК России по Челябинской области.

Ранее уже был похожий случай. Тогда в Нагайбакском районе Челябинской области 12-летний ребенок погиб после падения на него глыбы льда со здания физкультурно-оздоровительного комплекса. URA.RU сообщало, что родители ребенка отсудили у администрации района пять миллионов рублей. Глава района после инцидента ушел в отставку, ответственный за уборку льда руководитель получил два года колонии условно.

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Прокуратура Ленинского района Челябинска организовала проверку по публикации URA.RU о падении глыбы льда на коляску с малолетним ребенком. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Сообщается, что 21 декабря возле дома № 52 по ул. Энергетиков в городе Челябинске с кровли дома на коляску упали фрагменты льда и снега. Прокуратурой будет проверено исполнение законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома», — уточнили в пресс-службе ведомства. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратурой поставлен на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом СУ СК России по Челябинской области. Ранее уже был похожий случай. Тогда в Нагайбакском районе Челябинской области 12-летний ребенок погиб после падения на него глыбы льда со здания физкультурно-оздоровительного комплекса. URA.RU сообщало, что родители ребенка отсудили у администрации района пять миллионов рублей. Глава района после инцидента ушел в отставку, ответственный за уборку льда руководитель получил два года колонии условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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