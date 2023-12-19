19 декабря 2023

За гибель челябинского подростка от падения льдины суд взыскал 5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания, дом Исламова, сосульки
Директора ФОКа осудили за непочищенную ото льда крышу Фото:

Родители погибшего в результате падения ледяной глыбы мальчика взыскали с администрации Нагайбакского района (Челябинская область) пять миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Первый областной» со ссылкой на прокуратуру региона.

«Нагайбакский районный суд удовлетворил иск родителей мальчика, погибшего после падения глыбы льда с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса „Олимп“ 10 марта. Администрация муниципалитета должна выплатить отцу и матери ребенка по 2,5 миллиона рублей каждому», — уточняет издание.

Трагедия произошла в райцентре Фершампенуаз 10 марта 2023 года на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». Группа подростков бросала снежки в свисающую с крыши ФОКа льдину. В результате она сорвалась и упала на 12-летнего мальчика. В итоге он скончался.

Губернатор региона Алексей Текслер после трагедии снял с должности главу района Ивана Сурменева. Директора «Олимпа» Владимира Ишмекеева осудили по статье «Халатность».

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Родители погибшего в результате падения ледяной глыбы мальчика взыскали с администрации Нагайбакского района (Челябинская область) пять миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Первый областной» со ссылкой на прокуратуру региона. «Нагайбакский районный суд удовлетворил иск родителей мальчика, погибшего после падения глыбы льда с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса „Олимп“ 10 марта. Администрация муниципалитета должна выплатить отцу и матери ребенка по 2,5 миллиона рублей каждому», — уточняет издание. Трагедия произошла в райцентре Фершампенуаз 10 марта 2023 года на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». Группа подростков бросала снежки в свисающую с крыши ФОКа льдину. В результате она сорвалась и упала на 12-летнего мальчика. В итоге он скончался. Губернатор региона Алексей Текслер после трагедии снял с должности главу района Ивана Сурменева. Директора «Олимпа» Владимира Ишмекеева осудили по статье «Халатность».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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