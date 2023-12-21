21 декабря 2023

Пермские бойцы ЧВК «Вагнер» провели «урок мужества» в детском доме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, шеврон, чвк вагнер, pmc wagner group, группа вагнера
Бойцы ЧВК «Вагнер» провели детям «урок мужества» Фото:

Бойцы ЧВК «Вагнер», проживающие в Пермском крае после завершения контракта, посетили детский дом. Об этом они сообщили в telegram-канале «ЧВК „Вагнер“ Пермь».

«Пермские сотрудники группы „Вагнер“ посетили пермский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей с кадетским уклоном. Бойцы провели с ребятами „урок мужества“, пообщались на самые разные темы», — говорится в посте.

Также сообщается, что в преддверии Нового года ветераны ЧВК вручили детям сладкие подарки. Ранее URA.RU сообщало, что в пермской школе один из классов получил имя бойца ЧВК «Вагнер».

Ветераны ЧВК «Вагнер» на крыльце детского дома
Ветераны ЧВК «Вагнер» на крыльце детского дома
Сладкие подарки, которые были вручены детям
Сладкие подарки, которые были вручены детям

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Бойцы ЧВК «Вагнер», проживающие в Пермском крае после завершения контракта, посетили детский дом. Об этом они сообщили в telegram-канале «ЧВК „Вагнер“ Пермь». «Пермские сотрудники группы „Вагнер“ посетили пермский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей с кадетским уклоном. Бойцы провели с ребятами „урок мужества“, пообщались на самые разные темы», — говорится в посте. Также сообщается, что в преддверии Нового года ветераны ЧВК вручили детям сладкие подарки. Ранее URA.RU сообщало, что в пермской школе один из классов получил имя бойца ЧВК «Вагнер».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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