Пермские бойцы ЧВК «Вагнер» провели «урок мужества» в детском доме. Фото

22 декабря 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Бойцы ЧВК «Вагнер» провели детям «урок мужества» Фото: Илья Московец © URA.RU Бойцы ЧВК «Вагнер», проживающие в Пермском крае после завершения контракта, посетили детский дом. Об этом они сообщили в telegram-канале «ЧВК „Вагнер“ Пермь». «Пермские сотрудники группы „Вагнер“ посетили пермский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей с кадетским уклоном. Бойцы провели с ребятами „урок мужества“, пообщались на самые разные темы», — говорится в посте. Также сообщается, что в преддверии Нового года ветераны ЧВК вручили детям сладкие подарки. Ранее URA.RU сообщало, что в пермской школе один из классов получил имя бойца ЧВК «Вагнер». Ветераны ЧВК «Вагнер» на крыльце детского дома Telegram-канал «ЧВК „Вагнер“ Пермь», https://t.me/pmcwagner59/49?single Сладкие подарки, которые были вручены детям Telegram-канал «ЧВК „Вагнер“ Пермь», https://t.me/pmcwagner59/49?single

Бойцы ЧВК «Вагнер», проживающие в Пермском крае после завершения контракта, посетили детский дом. Об этом они сообщили в telegram-канале «ЧВК „Вагнер“ Пермь». «Пермские сотрудники группы „Вагнер“ посетили пермский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей с кадетским уклоном. Бойцы провели с ребятами „урок мужества“, пообщались на самые разные темы», — говорится в посте. Также сообщается, что в преддверии Нового года ветераны ЧВК вручили детям сладкие подарки. Ранее URA.RU сообщало, что в пермской школе один из классов получил имя бойца ЧВК «Вагнер».