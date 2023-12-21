Бойцы ЧВК «Вагнер» провели детям «урок мужества»
Бойцы ЧВК «Вагнер», проживающие в Пермском крае после завершения контракта, посетили детский дом. Об этом они сообщили в telegram-канале «ЧВК „Вагнер“ Пермь».
«Пермские сотрудники группы „Вагнер“ посетили пермский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей с кадетским уклоном. Бойцы провели с ребятами „урок мужества“, пообщались на самые разные темы», — говорится в посте.
Также сообщается, что в преддверии Нового года ветераны ЧВК вручили детям сладкие подарки. Ранее URA.RU сообщало, что в пермской школе один из классов получил имя бойца ЧВК «Вагнер».
Ветераны ЧВК «Вагнер» на крыльце детского дома
Сладкие подарки, которые были вручены детям
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