В честь пермского штурмовика ЧВК «Вагнер» назвали класс в школе

В школе появился памятный стенд в честь бойца ЧВК «Вагнер» Самаде Асадове Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В пермской школе № 47 один из классов назван в честь участника спецоперации Самаде Асадове. Об увековечивании героев СВО, закончивших школу, сообщается на сайте краевого правительства. Власти региона уточняют, что в образовательном учреждении было открыто сразу два памятных стенда.

«В школе № 47 открыли сразу два стенда на аллее Героев СВО. Они установлены в память о выпускниках образовательного учреждения — Александре Минине и Самаде Асадове. Александр служил командиром взвода и ценой своей собственной жизни спас 23 человека. Самад ушел в зону проведения специальной военной операции добровольцем. Прошел боевой путь от рядового до командира взвода», — сказано на сайте краевого правительства.

По информации telegram-канала Astra, Самад Асадов являлся бойцом ЧВК «Вагнер» и был осужден за совершение нескольких не тяжких преступлений. В пермском представительстве частной военной компании URA.RU подтвердили информацию о том, что пермяк служил в зоне спецоперации в составе указанной ЧВК. Ранее в школе №47 установили памятный стенд в честь другого героя СВО — Михаила Овчаренко. Вместе с товарищами пермяк погиб, вынося с поля боя раненого командира.