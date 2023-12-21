21 декабря 2023

В Перми банда школьников избивает в туалете первоклашек

© Служба новостей «URA.RU»
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Четвероклассники нападают на первоклашек на переменах Фото:

В Перми в школе № 30 банда школьников из четвертого класса избивает в туалете первоклассников. Нападают на детей три школьника. Учителя и завуч при этом бездействуют. Информация об этом появилась в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Туалетная банда из трех человек. Бил один, по-видимому, главарь. Бил с ноги в грудь, пинал лежащего в живот и другие места. Через урок банда напала еще на одного первоклассника. Учителям пофиг, а завуч их найти не может или не хочет. Сначала обещала просмотреть камеры, а спустя сутки сказала, что камера у туалета показывает черный квадрат», — написал родитель ребенка.

Мужчина обратился в департамент образования. По его словам, ему посоветовали еще раз обратиться в школу, а в туалет пусть ребенок ходит во время урока. «Ребенок напуган, спросил у мамы хотели ли нападавшие его убить», — пишет родитель. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что полиция начала проверку после поста в соцсетях. Позже в МВД обратился отец пострадавшего ребенка. Он написал заявление.

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В Перми в школе № 30 банда школьников из четвертого класса избивает в туалете первоклассников. Нападают на детей три школьника. Учителя и завуч при этом бездействуют. Информация об этом появилась в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Туалетная банда из трех человек. Бил один, по-видимому, главарь. Бил с ноги в грудь, пинал лежащего в живот и другие места. Через урок банда напала еще на одного первоклассника. Учителям пофиг, а завуч их найти не может или не хочет. Сначала обещала просмотреть камеры, а спустя сутки сказала, что камера у туалета показывает черный квадрат», — написал родитель ребенка. Мужчина обратился в департамент образования. По его словам, ему посоветовали еще раз обратиться в школу, а в туалет пусть ребенок ходит во время урока. «Ребенок напуган, спросил у мамы хотели ли нападавшие его убить», — пишет родитель. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что полиция начала проверку после поста в соцсетях. Позже в МВД обратился отец пострадавшего ребенка. Он написал заявление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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