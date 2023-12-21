В Перми банда школьников избивает в туалете первоклашек

22 декабря 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Четвероклассники нападают на первоклашек на переменах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми в школе № 30 банда школьников из четвертого класса избивает в туалете первоклассников. Нападают на детей три школьника. Учителя и завуч при этом бездействуют. Информация об этом появилась в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Туалетная банда из трех человек. Бил один, по-видимому, главарь. Бил с ноги в грудь, пинал лежащего в живот и другие места. Через урок банда напала еще на одного первоклассника. Учителям пофиг, а завуч их найти не может или не хочет. Сначала обещала просмотреть камеры, а спустя сутки сказала, что камера у туалета показывает черный квадрат», — написал родитель ребенка. Мужчина обратился в департамент образования. По его словам, ему посоветовали еще раз обратиться в школу, а в туалет пусть ребенок ходит во время урока. «Ребенок напуган, спросил у мамы хотели ли нападавшие его убить», — пишет родитель. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что полиция начала проверку после поста в соцсетях. Позже в МВД обратился отец пострадавшего ребенка. Он написал заявление.

В Перми в школе № 30 банда школьников из четвертого класса избивает в туалете первоклассников. Нападают на детей три школьника. Учителя и завуч при этом бездействуют. Информация об этом появилась в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Туалетная банда из трех человек. Бил один, по-видимому, главарь. Бил с ноги в грудь, пинал лежащего в живот и другие места. Через урок банда напала еще на одного первоклассника. Учителям пофиг, а завуч их найти не может или не хочет. Сначала обещала просмотреть камеры, а спустя сутки сказала, что камера у туалета показывает черный квадрат», — написал родитель ребенка. Мужчина обратился в департамент образования. По его словам, ему посоветовали еще раз обратиться в школу, а в туалет пусть ребенок ходит во время урока. «Ребенок напуган, спросил у мамы хотели ли нападавшие его убить», — пишет родитель. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что полиция начала проверку после поста в соцсетях. Позже в МВД обратился отец пострадавшего ребенка. Он написал заявление.