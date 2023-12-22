Аналитики назвали самые дорогие вакансии ХМАО, где берут работать без опыта

Head Hunter: в ХМАО на вакансиях без опыта работы больше всего платят водителям

Самые выгодные вакансии в ХМАО, где не требуют опыта работы, предлагают водителям Фото: Илья Московец © URA.RU

Самые выгодные вакансии в Ханты-Мансийском автономном округе, где не требуют опыта работы, предлагают водителям. Сотрудникам готовы платить зарплату более 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса Head Hunter.

«Среди дорогих вакансий без опыта работы в ХМАО находится водитель в компанию с зарплатой от 181 до 226 тысяч рублей. А тренеру по защитному вождению готовы платить от 80 до 170 тысяч. Тройку лидеров замыкает экспедитор с грузовым автомобилем — 150 тысяч рублей», — следует из данных исследования.

На зарплаты выше средних работники без опыта также могут рассчитывать на позициях продавца-консультанта (от 150 тысяч рублей) и геодезиста (до 150 тысяч). А зарплатная вилка новичка-дезинфектора в регионе может составлять 82-138 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, кому в ХМАО платят самую большую зарплату. В первую очередь на это могут рассчитывать топ-менеджеры в IT-сфере, которым готовы платить 400 тысяч рублей.