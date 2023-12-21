21 декабря 2023

В Пермском крае резко выросли зарплаты

Пермьстат: реальная зарплата жителей края выросла на 10%
© Служба новостей «URA.RU»
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В лидерах по росту зарплат оказались работники сферы образования, культуры и сотрудники обрабатывающих предприятий Фото:

Реальная заработная плата жителей Пермского края в октябре 2023 года повысилась на 10,4%. Соответствующие данные приводит на своем сайте Пермьстат.

«Реальная заработная плата в октябре 2023 года по сравнению с октябрем 2022 года увеличилась на 10,4%. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций Пермского края по видам экономической деятельности в октябре 2023 года сложилась в размере 63268 рублей. По сравнению с показателями октября 2022 года ее рост составил 18,6%», — сообщает Пермьстат.

В тройке лидеров по росту заработных плат оказались работники сферы образования — их зарплаты повысились на 38%. Также существенно выросли зарплаты работников сферы культуры и досуга и обрабатывающих предприятий — на 24,4% и 20,1% соответственно.

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Реальная заработная плата жителей Пермского края в октябре 2023 года повысилась на 10,4%. Соответствующие данные приводит на своем сайте Пермьстат. «Реальная заработная плата в октябре 2023 года по сравнению с октябрем 2022 года увеличилась на 10,4%. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций Пермского края по видам экономической деятельности в октябре 2023 года сложилась в размере 63268 рублей. По сравнению с показателями октября 2022 года ее рост составил 18,6%», — сообщает Пермьстат. В тройке лидеров по росту заработных плат оказались работники сферы образования — их зарплаты повысились на 38%. Также существенно выросли зарплаты работников сферы культуры и досуга и обрабатывающих предприятий — на 24,4% и 20,1% соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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