В Пермском крае резко выросли зарплаты

Пермьстат: реальная зарплата жителей края выросла на 10%

22 декабря 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

В лидерах по росту зарплат оказались работники сферы образования, культуры и сотрудники обрабатывающих предприятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Реальная заработная плата жителей Пермского края в октябре 2023 года повысилась на 10,4%. Соответствующие данные приводит на своем сайте Пермьстат. «Реальная заработная плата в октябре 2023 года по сравнению с октябрем 2022 года увеличилась на 10,4%. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций Пермского края по видам экономической деятельности в октябре 2023 года сложилась в размере 63268 рублей. По сравнению с показателями октября 2022 года ее рост составил 18,6%», — сообщает Пермьстат. В тройке лидеров по росту заработных плат оказались работники сферы образования — их зарплаты повысились на 38%. Также существенно выросли зарплаты работников сферы культуры и досуга и обрабатывающих предприятий — на 24,4% и 20,1% соответственно.

Реальная заработная плата жителей Пермского края в октябре 2023 года повысилась на 10,4%. Соответствующие данные приводит на своем сайте Пермьстат. «Реальная заработная плата в октябре 2023 года по сравнению с октябрем 2022 года увеличилась на 10,4%. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций Пермского края по видам экономической деятельности в октябре 2023 года сложилась в размере 63268 рублей. По сравнению с показателями октября 2022 года ее рост составил 18,6%», — сообщает Пермьстат. В тройке лидеров по росту заработных плат оказались работники сферы образования — их зарплаты повысились на 38%. Также существенно выросли зарплаты работников сферы культуры и досуга и обрабатывающих предприятий — на 24,4% и 20,1% соответственно.