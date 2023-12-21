На Цветном бульваре в Тюмени станет на один аттракцион меньше

Старую карусель демонтируют, так как в парке появилась новая
В Тюмени, в городском парке культуры и отдыха, демонтируют «Счастливую карусель». Об этом URA.RU рассказали в учреждении.
«Вблизи цирка начинает работать новая „Роскошная карусель“, поэтому было принято решение о демонтаже предыдущего аттракциона „Счастливая карусель“. Он будет отправлен на консервацию и хранение, место его последующей установки и эксплуатации пока обсуждается», — рассказали URA.RU в парке.
Ранее агентство писало, что в парке культуры и отдыха появится новый аттракцион. Его стоимость — 100 млн рублей.
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