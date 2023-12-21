21 декабря 2023

На Цветном бульваре в Тюмени станет на один аттракцион меньше

В городском парке Тюмени демонтируют карусель
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя Москва. Москва.ЛГБТ, новый год, иллюминация, карусель, новогодние атракционы
Старую карусель демонтируют, так как в парке появилась новая Фото:

В Тюмени, в городском парке культуры и отдыха, демонтируют «Счастливую карусель». Об этом URA.RU рассказали в учреждении.

«Вблизи цирка начинает работать новая „Роскошная карусель“, поэтому было принято решение о демонтаже предыдущего аттракциона „Счастливая карусель“. Он будет отправлен на консервацию и хранение, место его последующей установки и эксплуатации пока обсуждается», — рассказали URA.RU в парке.

Ранее агентство писало, что в парке культуры и отдыха появится новый аттракцион. Его стоимость — 100 млн рублей.

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В Тюмени, в городском парке культуры и отдыха, демонтируют «Счастливую карусель». Об этом URA.RU рассказали в учреждении. «Вблизи цирка начинает работать новая „Роскошная карусель“, поэтому было принято решение о демонтаже предыдущего аттракциона „Счастливая карусель“. Он будет отправлен на консервацию и хранение, место его последующей установки и эксплуатации пока обсуждается», — рассказали URA.RU в парке. Ранее агентство писало, что в парке культуры и отдыха появится новый аттракцион. Его стоимость — 100 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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