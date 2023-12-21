21 декабря 2023

В ЯНАО похитителям елей грозит уголовное наказание. Видео

В депприроды ЯНАО предупредили жителей об ответственности за вырубку елей
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Екатеринбург, снег, ель, первый снег, снег на ветках
Сотрудники лесной охраны ЯНАО патрулируют леса и ищут рубщиков елей Фото:

В департаменте природных ресурсов ЯНАО предупредили ямальцев об административной и уголовной ответственности за незаконную рубку леса. Об этом сообщил начальник отдела Ямальского лесничества Дмитрий Бушуев.

«За незаконную вырубку деревьев предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Если сумма ущерба не превышает пяти тысяч рублей, то наступает административная ответственность. Если она составляет больше пяти тысяч, то наступает уже уголовная ответственность», — сообщил Дмитрий Бушуев. Видеоролик опубликован в telegram-канале «Медиацентр Салехард».

Он рассказал, что сотрудники лесной охраны, совместно с полицией и общественниками проводят рейды на предмет обнаружения незаконно срубленных деревьев. Проверяются транспортные средства на дорогах. На сегодняшний день браконьеров на Ямале не выявлено.

Патрулирование организовано с 1 декабря и проводится каждый день. Совместные мероприятия будут продолжаться до 31 декабря.

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В департаменте природных ресурсов ЯНАО предупредили ямальцев об административной и уголовной ответственности за незаконную рубку леса. Об этом сообщил начальник отдела Ямальского лесничества Дмитрий Бушуев. «За незаконную вырубку деревьев предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Если сумма ущерба не превышает пяти тысяч рублей, то наступает административная ответственность. Если она составляет больше пяти тысяч, то наступает уже уголовная ответственность», — сообщил Дмитрий Бушуев. Видеоролик опубликован в telegram-канале «Медиацентр Салехард». Он рассказал, что сотрудники лесной охраны, совместно с полицией и общественниками проводят рейды на предмет обнаружения незаконно срубленных деревьев. Проверяются транспортные средства на дорогах. На сегодняшний день браконьеров на Ямале не выявлено. Патрулирование организовано с 1 декабря и проводится каждый день. Совместные мероприятия будут продолжаться до 31 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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