В департаменте природных ресурсов ЯНАО предупредили ямальцев об административной и уголовной ответственности за незаконную рубку леса. Об этом сообщил начальник отдела Ямальского лесничества Дмитрий Бушуев.
«За незаконную вырубку деревьев предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Если сумма ущерба не превышает пяти тысяч рублей, то наступает административная ответственность. Если она составляет больше пяти тысяч, то наступает уже уголовная ответственность», — сообщил Дмитрий Бушуев. Видеоролик опубликован в telegram-канале «Медиацентр Салехард».
Он рассказал, что сотрудники лесной охраны, совместно с полицией и общественниками проводят рейды на предмет обнаружения незаконно срубленных деревьев. Проверяются транспортные средства на дорогах. На сегодняшний день браконьеров на Ямале не выявлено.
Патрулирование организовано с 1 декабря и проводится каждый день. Совместные мероприятия будут продолжаться до 31 декабря.
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