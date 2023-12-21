В ЯНАО похитителям елей грозит уголовное наказание. Видео

В депприроды ЯНАО предупредили жителей об ответственности за вырубку елей

22 декабря 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Сотрудники лесной охраны ЯНАО патрулируют леса и ищут рубщиков елей Фото: Размик Закарян © URA.RU В департаменте природных ресурсов ЯНАО предупредили ямальцев об административной и уголовной ответственности за незаконную рубку леса. Об этом сообщил начальник отдела Ямальского лесничества Дмитрий Бушуев. «За незаконную вырубку деревьев предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Если сумма ущерба не превышает пяти тысяч рублей, то наступает административная ответственность. Если она составляет больше пяти тысяч, то наступает уже уголовная ответственность», — сообщил Дмитрий Бушуев. Видеоролик опубликован в telegram-канале «Медиацентр Салехард». Он рассказал, что сотрудники лесной охраны, совместно с полицией и общественниками проводят рейды на предмет обнаружения незаконно срубленных деревьев. Проверяются транспортные средства на дорогах. На сегодняшний день браконьеров на Ямале не выявлено. Патрулирование организовано с 1 декабря и проводится каждый день. Совместные мероприятия будут продолжаться до 31 декабря.

В департаменте природных ресурсов ЯНАО предупредили ямальцев об административной и уголовной ответственности за незаконную рубку леса. Об этом сообщил начальник отдела Ямальского лесничества Дмитрий Бушуев. «За незаконную вырубку деревьев предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Если сумма ущерба не превышает пяти тысяч рублей, то наступает административная ответственность. Если она составляет больше пяти тысяч, то наступает уже уголовная ответственность», — сообщил Дмитрий Бушуев. Видеоролик опубликован в telegram-канале «Медиацентр Салехард». Он рассказал, что сотрудники лесной охраны, совместно с полицией и общественниками проводят рейды на предмет обнаружения незаконно срубленных деревьев. Проверяются транспортные средства на дорогах. На сегодняшний день браконьеров на Ямале не выявлено. Патрулирование организовано с 1 декабря и проводится каждый день. Совместные мероприятия будут продолжаться до 31 декабря.