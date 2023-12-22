Полицейские показали кадры с допроса свердловчанки, закопавшей сына в снегу. Видео

22 декабря 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Девушка закопала ребенка в снегу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Свердловчанка родила сына в бане и закопала в сугроб Появилось видео с допроса девушки, которая родила и закопала сына в сугробе в поселке Свободный. Свердловчанка признала свою вину. Кадрами с URA.RU поделился глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Не знаю, в какой момент я решила, в общем, закопала его. На заднем дворе есть яма под крышей. Сбоку снег был, я откопала его и закопала сына. <…> Свою вину признаю», — сказала девушка. И добавила, что ребенок в этот момент плакал. Силовики прибыли на место ЧП через 20 минут, отметила девушка. Закопав ребенка в снег, она убиралась на даче. «Когда сыщики общались с подозреваемой, то она вела себя не как задержанная и раскаявшаяся, а словно пересказывающая чужую криминальную историю, да и то без сожаления», — рассказал URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По данным следствия, 20 декабря беременная жительница Свободного приехала на дачу к свекру, чтобы в тайне от всех родить ребенка. Она ушла в баню, где ее обнаружил хозяин дачи, приехавший покормить уток и гусей. Увидев девушку, пенсионер побежал за помощью. А когда вернулся, обнаружил ребенка закопанным в сугробе. Сейчас младенец находится в реанимации, мать также забрали в больницу, ее охраняет полиция. Подробности истории — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Появилось видео с допроса девушки, которая родила и закопала сына в сугробе в поселке Свободный. Свердловчанка признала свою вину. Кадрами с URA.RU поделился глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Не знаю, в какой момент я решила, в общем, закопала его. На заднем дворе есть яма под крышей. Сбоку снег был, я откопала его и закопала сына. <…> Свою вину признаю», — сказала девушка. И добавила, что ребенок в этот момент плакал. Силовики прибыли на место ЧП через 20 минут, отметила девушка. Закопав ребенка в снег, она убиралась на даче. «Когда сыщики общались с подозреваемой, то она вела себя не как задержанная и раскаявшаяся, а словно пересказывающая чужую криминальную историю, да и то без сожаления», — рассказал URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По данным следствия, 20 декабря беременная жительница Свободного приехала на дачу к свекру, чтобы в тайне от всех родить ребенка. Она ушла в баню, где ее обнаружил хозяин дачи, приехавший покормить уток и гусей. Увидев девушку, пенсионер побежал за помощью. А когда вернулся, обнаружил ребенка закопанным в сугробе. Сейчас младенец находится в реанимации, мать также забрали в больницу, ее охраняет полиция. Подробности истории — в сюжете URA.RU.