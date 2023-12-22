Полицейские показали кадры с допроса свердловчанки, закопавшей сына в снегу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, варежка, зима, забор, мороз
Девушка закопала ребенка в снегу (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Свердловчанка родила сына в бане и закопала в сугроб

Появилось видео с допроса девушки, которая родила и закопала сына в сугробе в поселке Свободный. Свердловчанка признала свою вину. Кадрами с URA.RU поделился глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Не знаю, в какой момент я решила, в общем, закопала его. На заднем дворе есть яма под крышей. Сбоку снег был, я откопала его и закопала сына. <…> Свою вину признаю», — сказала девушка. И добавила, что ребенок в этот момент плакал.

Силовики прибыли на место ЧП через 20 минут, отметила девушка. Закопав ребенка в снег, она убиралась на даче.

«Когда сыщики общались с подозреваемой, то она вела себя не как задержанная и раскаявшаяся, а словно пересказывающая чужую криминальную историю, да и то без сожаления», — рассказал URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

По данным следствия, 20 декабря беременная жительница Свободного приехала на дачу к свекру, чтобы в тайне от всех родить ребенка. Она ушла в баню, где ее обнаружил хозяин дачи, приехавший покормить уток и гусей. Увидев девушку, пенсионер побежал за помощью. А когда вернулся, обнаружил ребенка закопанным в сугробе. Сейчас младенец находится в реанимации, мать также забрали в больницу, ее охраняет полиция. Подробности истории — в сюжете URA.RU.

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Появилось видео с допроса девушки, которая родила и закопала сына в сугробе в поселке Свободный. Свердловчанка признала свою вину. Кадрами с URA.RU поделился глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Не знаю, в какой момент я решила, в общем, закопала его. На заднем дворе есть яма под крышей. Сбоку снег был, я откопала его и закопала сына. <…> Свою вину признаю», — сказала девушка. И добавила, что ребенок в этот момент плакал. Силовики прибыли на место ЧП через 20 минут, отметила девушка. Закопав ребенка в снег, она убиралась на даче. «Когда сыщики общались с подозреваемой, то она вела себя не как задержанная и раскаявшаяся, а словно пересказывающая чужую криминальную историю, да и то без сожаления», — рассказал URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По данным следствия, 20 декабря беременная жительница Свободного приехала на дачу к свекру, чтобы в тайне от всех родить ребенка. Она ушла в баню, где ее обнаружил хозяин дачи, приехавший покормить уток и гусей. Увидев девушку, пенсионер побежал за помощью. А когда вернулся, обнаружил ребенка закопанным в сугробе. Сейчас младенец находится в реанимации, мать также забрали в больницу, ее охраняет полиция. Подробности истории — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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