В Челябинске в 2023 году больше всего выросли зарплаты у строителей и фрезеровщиков

«Авито Работа»: в Челябинске в 2023 году зарплаты у строителей выросли на 58%

22 декабря 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

Наибольший рост доходов отмечен у фрезеровщиков, в среднем они получают 114 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске в 2023 году наибольший рост доходов отмечен у строителей и фрезеровщиков. У представителей данных специальностей средний доход вырос до 75 тысяч и 114 тысяч рублей соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В 2023 году зарплаты у строителей выросли на 58% до 75 419 рублей, у фрезеровщиков на 67% до 114 100 рублей. В целом в Челябинске по всем вакансиям средние зарплатные предложения выросли на 8%. Если в январе текущего года работодатели предлагали в среднем 52 571 рублей в месяц, то в декабре сумма составляет 56 814 рубля», — сообщили в пресс-службе. Аналитики также отметили, что на третьем месте в рейтинге расположились официанты, чья зарплата увеличилась на 53%, достигнув среднего уровня в 41 782 рублей. Также отмечается, что шиномонтажники теперь зарабатывают почти 70 тысяч рублей, увеличив доход на 48%. Комплектовщики — 50 500 рублей в месяц (прирост в 35%). Заработная плата разнорабочих теперь составляет почти 40 тысяч (рост на 32%). Как объяснил ситуацию в Челябинске директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков, растущие зарплаты часто являются отражением спроса на рынке труда. Так, «синие воротнички» в Челябинске, в частности фрезеровщики и строители, стали востребованнее, а значит, и более высокооплачиваемыми за счет наращивания производственных мощностей и запуска новых проектов по возведению коммерческой и некоммерческой недвижимости в городе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в 2023 году наибольший рост доходов отмечен у строителей и фрезеровщиков. У представителей данных специальностей средний доход вырос до 75 тысяч и 114 тысяч рублей соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В 2023 году зарплаты у строителей выросли на 58% до 75 419 рублей, у фрезеровщиков на 67% до 114 100 рублей. В целом в Челябинске по всем вакансиям средние зарплатные предложения выросли на 8%. Если в январе текущего года работодатели предлагали в среднем 52 571 рублей в месяц, то в декабре сумма составляет 56 814 рубля», — сообщили в пресс-службе. Аналитики также отметили, что на третьем месте в рейтинге расположились официанты, чья зарплата увеличилась на 53%, достигнув среднего уровня в 41 782 рублей. Также отмечается, что шиномонтажники теперь зарабатывают почти 70 тысяч рублей, увеличив доход на 48%. Комплектовщики — 50 500 рублей в месяц (прирост в 35%). Заработная плата разнорабочих теперь составляет почти 40 тысяч (рост на 32%). Как объяснил ситуацию в Челябинске директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков, растущие зарплаты часто являются отражением спроса на рынке труда. Так, «синие воротнички» в Челябинске, в частности фрезеровщики и строители, стали востребованнее, а значит, и более высокооплачиваемыми за счет наращивания производственных мощностей и запуска новых проектов по возведению коммерческой и некоммерческой недвижимости в городе.