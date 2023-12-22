Губернатор ХМАО добилась включения Севсиба в приоритетные проекты РЖД

Губернатор Югры Наталья Комарова пролоббировала строительство Севсиба Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова добилась включения Северо-Сибирской железнодорожной магистрали в число приоритетных проектов РЖД. Создание новой транспортной артерии, которая свяжет крайнюю точку Свердловской железной дороги в Нижневартовске с Китаем, региональные власти активно продвигали на федеральном уровне. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.

«Изначально проект Севсиба в РЖД вообще не рассматривали в качестве первоочередного. Его реализация требовала бы увеличения инвестиционной программы или перераспределения средств с более финансово емких строек госкомпании», — сообщил инсайдер.

Изначально РЖД не рассматривали Севсиб в качестве приоритетного проекта, но благодаря Путину решение пересмотрели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако президент России Владимир Путин лично высказался относительно необходимости скорейшего строительства Северо-Сибирской магистрали, фактически включив проект в число основных приоритетов для РЖД. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления на пленарном заседании IV съезда железнодорожников в Москве.

«Еще один транспортный меридиан с Севера на Юг пройдет через Урал и Сибирь. Его ключевые элементы — это модернизация центрального участка Транссиба, включая Западно-Сибирскую железную дорогу, на территории Омской, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, Алтайского края. Это строительство Северного широтного хода с перспективным выходом к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края, а также создание новой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали — от Ханты-Мансийского автономного округа до ее стыковки с Транссибом и БАМом», — заявил Владимир Путин.

Выступление президента РФ на съезде железнодорожников состоялось после его пресс-конференции, где он ответил на вопрос о перспективах строительства Севсиба журналистке из Югры. А затем обозначил этот проект в качестве одного из ключевых для руководства «Российских железных дорог». «Проект по строительству Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (Нижневартовск — Белый Яр — Усть-Илимск) предусмотрен схемой территориального планирования Российской Федерации. Дорога должна связать Югру с Байкало-Амурской магистралью. Решение открывает новые возможности для развития транспортной инфраструктуры и экономического потенциала регионов. Благодарим Президента за внимание к региону, запросам югорчан», — отметила губернатор ХМАО в своем telegram-канале.

Политолог Станислав Розенко в разговоре с URA.RU отметил, что включение строительства Северо-Сибирской магистрали в число приоритетных проектов РЖД свидетельствует о том, что Югра является одним из стратегических регионов для руководства страны. Позиция губернатора ХМАО совпала с запросом федеральной власти.

Розенко отметил, что Арктика и масштабные инфраструктурные проекты, подобные Севсибу, — это хорошие позиции на мировой шахматной доске. «Суэц, как и Красное море, будет лихорадить, и это очень хороший ход для России, чтобы улучшить позиции в мире. Китай является значимым игроком и транспортные пути в Азию нам нужно улучшать», — заключил политолог.