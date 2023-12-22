Электронные табло установили на десяти остановках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане закончили установку электронных табло на десяти крупнейших остановочных комплексах. Данная информация размещена в группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня мы завершили монтаж десяти табло на наших основных остановочных комплексах. Данное табло отражает номер маршрута, и сколько времени требуется этому маршруту, чтобы прийти на остановочный комплекс. Также на табло у нас присутствует дата, время, направление движения, и пометка которая указывает, что автобус подходит для маломобильных групп населения», — объяснил директор Транспортного управления Павел Коваленко на видео, опубликованном в группе.

Он отметил, что табло корректно отражает информацию, одна представители власти пока еще проводят отладку оборудования. Коваленко добавил, что табло использует данные системы ГЛОНАСС.

Табло начали устанавливать 18 декабря. На них отображаются новые автобусные маршруты, которые запустили в начале года.