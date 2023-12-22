Эксперты заявили, что динамическая нагрузка стала меньше после сноса (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко заявил на встрече с жителями, что состояние домов, пострадавших от взрыва газа, улучшилось. Это произошло без ремонта после сноса пятиэтажки, в которой из-за аварии обрушился целый подъезд, погребя под собой жителей. В смежных зданиях начали появляться трещины. По версии приглашенных мэрией экспертов, после сноса пострадавшей пятиэтажки на боковые дома уменьшилась динамическая нагрузка. Аудиозапись беседы в редакцию URA.RU передал один из жильцов.

«Лучше — это с точки зрения динамических исследований. Мне сложно сказать, давайте спросим эксперта. Получается, вот видите, какая ситуация. Мы говорим про дома, которые примыкали к дому, где произошла трагедия. Понятно, что были какие-то воздействия в процессе самой трагедии. Если вы обратили внимание, то за этот год ухудшения несущей конструкции ни на Мира, 4а, ни на Мира, 8а не произошло», — пояснил Кощенко.

Жители возмутились, сообщив, что за год появилось множество трещин. Чиновники, присутствовавшие на встрече, попытались пояснить, что речь об улучшении состояния самого дома не идет. Мэрия не планирует компенсировать всем жильцам снижение стоимости домов, поскольку причиной трагедии стало преступление (один из жителей принес в квартиру газовый баллон, который и взорвался). В итоге зданиям требуется еще ряд экспертиз. В случае, если собственники квартир не согласятся с их результатами, они смогут провести новую независимую экспертизу. После этого начались прения о том, кто именно будет ее оплачивать — сам жители или все-таки администрация.

По итогам встречи градоначальник пообещал провести капремонт. Жильцы в ответ предложили не ремонтировать аварийные дома, потому что тогда они постоят и восстановятся сами.