22 декабря 2023

Россия смягчила требования к госкредитам для других стран

© Служба новостей «URA.RU»
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Доллары. Курган, валюта, купюра, доллары, курс доллара, доллар
Потенциальным кредиторам РФ разрешили расплачиваться любой согласованной валютой Фото:

Правительство России приняло решение о смягчении требований к рейтингу стран, которые могут претендовать на получение кредита. Соответствующий документ опубликован на портал правовой информации.

Страны смогут платить по госкредитам РФ в любой согласованной валюте, позволяющей обеспечить «возвратность и платность», указано в постановлении правительства. При кредитовании других государств Россия не будет следовать рекомендациям международных финансовых институтов.

Общая задолженность стран перед РФ на конец прошлого года достигла 28,9 млрд долларов. Среди крупнейших должников значатся Беларусь, Бангладеш и Индия. Глава направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников раскрыл, почему Россия прощает долги другим странам.

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Правительство России приняло решение о смягчении требований к рейтингу стран, которые могут претендовать на получение кредита. Соответствующий документ опубликован на портал правовой информации. Страны смогут платить по госкредитам РФ в любой согласованной валюте, позволяющей обеспечить «возвратность и платность», указано в постановлении правительства. При кредитовании других государств Россия не будет следовать рекомендациям международных финансовых институтов. Общая задолженность стран перед РФ на конец прошлого года достигла 28,9 млрд долларов. Среди крупнейших должников значатся Беларусь, Бангладеш и Индия. Глава направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников раскрыл, почему Россия прощает долги другим странам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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