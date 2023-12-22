Бастрыкин вмешался в дело о гибели свердловчанки из-за неверного диагноза

23 декабря 2023 в 00:16 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитет РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела по факту смерти жительницы Нижнего Тагила (Свердловская область), которой, по словам ее дочери, поставили неправильный диагноз. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства «Следком». В сообщении также сказано, что в СУ СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Свердловчанка скончалась в 2020 году от онкологии. Четыре больницы, по словам дочери погибшей, ставили ей неправильный диагноз. Девять лет назад женщина пожаловалась на боль в ноге. После обследования в Уральском клиническом реабилитационном центре ей поставили коксартроз — заболевание тазобедренного сустава и направили по другим больницам. В 2016 ей вставили протез, но стало только хуже. Через два года она снова прошла обследование, где выяснилось, что у нее на самом деле хондросаркома. Ногу пришлось ампутировать, лечить было поздно. Опухоль была уже третьей степени. Дочь считает, что это произошло из-за халатности врачей, указано в сообщении telegram-канал «Следком». Также уточняется, что в тагильской клинике лишь один медик заподозрил опухоль, но коллеги его не послушали. Через суды женщина добилась от больниц почти миллион рублей компенсации, хотя просила в десять раз больше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Следственного комитет РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела по факту смерти жительницы Нижнего Тагила (Свердловская область), которой, по словам ее дочери, поставили неправильный диагноз. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства «Следком». В сообщении также сказано, что в СУ СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Свердловчанка скончалась в 2020 году от онкологии. Четыре больницы, по словам дочери погибшей, ставили ей неправильный диагноз. Девять лет назад женщина пожаловалась на боль в ноге. После обследования в Уральском клиническом реабилитационном центре ей поставили коксартроз — заболевание тазобедренного сустава и направили по другим больницам. В 2016 ей вставили протез, но стало только хуже. Через два года она снова прошла обследование, где выяснилось, что у нее на самом деле хондросаркома. Ногу пришлось ампутировать, лечить было поздно. Опухоль была уже третьей степени. Дочь считает, что это произошло из-за халатности врачей, указано в сообщении telegram-канал «Следком». Также уточняется, что в тагильской клинике лишь один медик заподозрил опухоль, но коллеги его не послушали. Через суды женщина добилась от больниц почти миллион рублей компенсации, хотя просила в десять раз больше.