22 декабря 2023

Бастрыкин вмешался в дело о гибели свердловчанки из-за неверного диагноза

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль Фото:

Глава Следственного комитет РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела по факту смерти жительницы Нижнего Тагила (Свердловская область), которой, по словам ее дочери, поставили неправильный диагноз. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства «Следком». В сообщении также сказано, что в СУ СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Свердловчанка скончалась в 2020 году от онкологии. Четыре больницы, по словам дочери погибшей, ставили ей неправильный диагноз. Девять лет назад женщина пожаловалась на боль в ноге. После обследования в Уральском клиническом реабилитационном центре ей поставили коксартроз — заболевание тазобедренного сустава и направили по другим больницам.

В 2016 ей вставили протез, но стало только хуже. Через два года она снова прошла обследование, где выяснилось, что у нее на самом деле хондросаркома. Ногу пришлось ампутировать, лечить было поздно. Опухоль была уже третьей степени.

Дочь считает, что это произошло из-за халатности врачей, указано в сообщении telegram-канал «Следком». Также уточняется, что в тагильской клинике лишь один медик заподозрил опухоль, но коллеги его не послушали. Через суды женщина добилась от больниц почти миллион рублей компенсации, хотя просила в десять раз больше.

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Глава Следственного комитет РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела по факту смерти жительницы Нижнего Тагила (Свердловская область), которой, по словам ее дочери, поставили неправильный диагноз. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства «Следком». В сообщении также сказано, что в СУ СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Свердловчанка скончалась в 2020 году от онкологии. Четыре больницы, по словам дочери погибшей, ставили ей неправильный диагноз. Девять лет назад женщина пожаловалась на боль в ноге. После обследования в Уральском клиническом реабилитационном центре ей поставили коксартроз — заболевание тазобедренного сустава и направили по другим больницам. В 2016 ей вставили протез, но стало только хуже. Через два года она снова прошла обследование, где выяснилось, что у нее на самом деле хондросаркома. Ногу пришлось ампутировать, лечить было поздно. Опухоль была уже третьей степени. Дочь считает, что это произошло из-за халатности врачей, указано в сообщении telegram-канал «Следком». Также уточняется, что в тагильской клинике лишь один медик заподозрил опухоль, но коллеги его не послушали. Через суды женщина добилась от больниц почти миллион рублей компенсации, хотя просила в десять раз больше.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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