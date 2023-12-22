22 декабря 2023

Футболистам клуба Украинской премьер-лиги пришли массово повестки

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Футбольный матч "Урал" - "Цска". Екатеринбург, мяч, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Сразу всей команде «Оболонь» вручили повестки в военкомат Фото:

Игроки украинского футбольного клуба «Оболонь» получили повестки для явки в военкомат. Об этом сообщил украинский журналист и телеведущий Михаил Спиваковский.

«В футбольный клуб „Оболонь“ поступила групповая повестка из ТЦК на 25 человек», — приводит слова Спиваковского украинское издание «СТРАНА.ua». Футбольный клуб выступает в Украинской премьер-лиге.

Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в ВСУ необходимо призвать до полумиллиона человек в близжайший год. О планах призывной кампании на Украине сообщало НСН.

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Игроки украинского футбольного клуба «Оболонь» получили повестки для явки в военкомат. Об этом сообщил украинский журналист и телеведущий Михаил Спиваковский. «В футбольный клуб „Оболонь“ поступила групповая повестка из ТЦК на 25 человек», — приводит слова Спиваковского украинское издание «СТРАНА.ua». Футбольный клуб выступает в Украинской премьер-лиге. Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в ВСУ необходимо призвать до полумиллиона человек в близжайший год. О планах призывной кампании на Украине сообщало НСН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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