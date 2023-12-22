В мире Украина Футболистам клуба Украинской премьер-лиги пришли массово повестки 23 декабря 2023 в 00:25 Размер текста - 17 + Сразу всей команде «Оболонь» вручили повестки в военкомат Фото: Размик Закарян © URA.RU Игроки украинского футбольного клуба «Оболонь» получили повестки для явки в военкомат. Об этом сообщил украинский журналист и телеведущий Михаил Спиваковский. «В футбольный клуб „Оболонь“ поступила групповая повестка из ТЦК на 25 человек», — приводит слова Спиваковского украинское издание «СТРАНА.ua». Футбольный клуб выступает в Украинской премьер-лиге. Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в ВСУ необходимо призвать до полумиллиона человек в близжайший год. О планах призывной кампании на Украине сообщало НСН. Игроки украинского футбольного клуба «Оболонь» получили повестки для явки в военкомат. Об этом сообщил украинский журналист и телеведущий Михаил Спиваковский. «В футбольный клуб „Оболонь“ поступила групповая повестка из ТЦК на 25 человек», — приводит слова Спиваковского украинское издание «СТРАНА.ua». Футбольный клуб выступает в Украинской премьер-лиге. Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в ВСУ необходимо призвать до полумиллиона человек в близжайший год. О планах призывной кампании на Украине сообщало НСН. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям