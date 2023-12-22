Футболистам клуба Украинской премьер-лиги пришли массово повестки

Сразу всей команде «Оболонь» вручили повестки в военкомат
Игроки украинского футбольного клуба «Оболонь» получили повестки для явки в военкомат. Об этом сообщил украинский журналист и телеведущий Михаил Спиваковский.
«В футбольный клуб „Оболонь“ поступила групповая повестка из ТЦК на 25 человек», — приводит слова Спиваковского украинское издание «СТРАНА.ua». Футбольный клуб выступает в Украинской премьер-лиге.
Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в ВСУ необходимо призвать до полумиллиона человек в близжайший год. О планах призывной кампании на Украине сообщало НСН.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.