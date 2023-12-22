22 декабря 2023

Власти Дании хотят избавиться от украинских беженцев после окончания СВО

Министр иммиграции Дании Бек: украинцы вернутся на родину после окончания СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, эвакуация, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, беженцы, раздача, бутылка воды, гуманитарка
Беженцы вернутся на Украину после окончания СВО, считает Дыбвад Бек Фото:
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Беженцы с Украины должны вернуться домой после завершения СВО. Об этом заявил министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дыбвад Бек.

«Украинские мигранты, проживающие в стране, должны вернуться на родину по окончании конфликта», — передает слова Бека издание Berlingske. Он отметил, что Дания дает украинцам временное убежище, иначе в страну хлынет неконтролируемый поток мигрантов.

В Ирландии из-за украинцев отмечен самый серьезный миграционный кризис. Об этом заявлял ирландский премьер-министр Лео Варадкар. По его словам, сейчас в стране проживают 100 тысяч украинских беженцев, передает RT.

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Беженцы с Украины должны вернуться домой после завершения СВО. Об этом заявил министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дыбвад Бек. «Украинские мигранты, проживающие в стране, должны вернуться на родину по окончании конфликта», — передает слова Бека издание Berlingske. Он отметил, что Дания дает украинцам временное убежище, иначе в страну хлынет неконтролируемый поток мигрантов. В Ирландии из-за украинцев отмечен самый серьезный миграционный кризис. Об этом заявлял ирландский премьер-министр Лео Варадкар. По его словам, сейчас в стране проживают 100 тысяч украинских беженцев, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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