Власти Дании хотят избавиться от украинских беженцев после окончания СВО

Беженцы вернутся на Украину после окончания СВО, считает Дыбвад Бек
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Беженцы с Украины должны вернуться домой после завершения СВО. Об этом заявил министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дыбвад Бек.
«Украинские мигранты, проживающие в стране, должны вернуться на родину по окончании конфликта», —
В Ирландии из-за украинцев отмечен самый серьезный миграционный кризис. Об этом заявлял ирландский премьер-министр Лео Варадкар. По его словам, сейчас в стране проживают 100 тысяч украинских беженцев, передает RT.
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