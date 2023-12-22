В мире Европа Власти Дании хотят избавиться от украинских беженцев после окончания СВО Министр иммиграции Дании Бек: украинцы вернутся на родину после окончания СВО 23 декабря 2023 в 03:55 Размер текста - 17 + Беженцы вернутся на Украину после окончания СВО, считает Дыбвад Бек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беженцы с Украины должны вернуться домой после завершения СВО. Об этом заявил министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дыбвад Бек. «Украинские мигранты, проживающие в стране, должны вернуться на родину по окончании конфликта», — передает слова Бека издание Berlingske. Он отметил, что Дания дает украинцам временное убежище, иначе в страну хлынет неконтролируемый поток мигрантов. В Ирландии из-за украинцев отмечен самый серьезный миграционный кризис. Об этом заявлял ирландский премьер-министр Лео Варадкар. По его словам, сейчас в стране проживают 100 тысяч украинских беженцев, передает RT. Беженцы с Украины должны вернуться домой после завершения СВО. Об этом заявил министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дыбвад Бек. «Украинские мигранты, проживающие в стране, должны вернуться на родину по окончании конфликта», — передает слова Бека издание Berlingske. Он отметил, что Дания дает украинцам временное убежище, иначе в страну хлынет неконтролируемый поток мигрантов. В Ирландии из-за украинцев отмечен самый серьезный миграционный кризис. Об этом заявлял ирландский премьер-министр Лео Варадкар. По его словам, сейчас в стране проживают 100 тысяч украинских беженцев, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям